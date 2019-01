Melle Für die weiterführenden Schulen gibt die Stadt die Termine für die Info-Veranstaltungen und die Anmeldetermine bekannt.

Das Schulangebot der weiterführenden Schulen umfasst in Melle das Gymnasium, die IGS, die Ratsschule in Melle-Mitte, die Oberschule Lindenschule Buer und die Oberschule Wilhelm-Fredemann Neuenkirchen. Die Anmeldung kann unabhängig vom Wohnort gewählt werden.

Anmeldetermine sind am 25. und 26. April. Zur Anmeldung ist das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 im Original mitzubringen. Außerdem wird um genaue Angabe der Bushaltestelle gebeten, wenn das Kind über die Schülerbeförderung im Landkreis Osnabrück anspruchsberechtigt ist, über die Schule eine Busfahrkarte zu beantragen.

Alle Anmeldungen werden gleich berücksichtigt, unabhängig davon, wann sie abgegeben werden. Nachmeldungen sind am Montag, 29.. April, für diejenigen möglich, die eine Absage von der gewünschten Schule erhalten haben.

Einzelheiten des Schulprofils, der Unterrichtsschwerpunkte und des Fremdsprachenunterrichts werden auf den Informationsveranstaltungen bekannt gegeben. Sie können sich aber auch jederzeit über die Internetseiten der Schulen informieren.

Gymnasium Melle

Donnerstag, 7. Februar, 19 Uhr, Informationsabend; Freitag, 22. März, 16 bis 19 Uhr Tag der offenen Tür „Gymnasium Melle macht auf“.

Anmeldetermine sind am Donnerstag, 25. April, 12 bis 18 Uhr; Freitag, 26. April, 12 bis 18 Uhr; Nachmeldetermin Montag, 29. April, 8 bis 12 Uhr. Tel.: 0 54 22 /9 83 70

E-Mail: Gymnasium-Melle@t-online.de; Internet: www.gymnasium-melle.de.

IGS Melle

Freitag, 15. März, 15 bis 18 Uhr: „Tag der offenen Tür“. Der Informationsnachmittag fand bereits statt. Anmeldetermine am Donnerstag, 25. April, von 12 bis 18 Uhr und Freitag, 26. April, von 8 bis 13 Uhr, Telefon Tel.: 0 54 22/95 11 01; E-Mail: sekretariat@igsmelle.de; Internet: www.igsmelle.de.

Die IGS Melle lädt interessierte Schüler, die sich zur gymnasialen Oberstufe zum Schuljahr 2019/2020 an der IGS anmelden möchten, mit ihren Eltern zu einer Infoveranstaltung am Dienstag, 29. Januar um 19 Uhr ein.

An diesem Abend wird über den Unterricht in der Oberstufe informiert und das Anmeldeverfahren erläutert.

Schüler der IGS melden sich von Montag, 11. Februar, bis Mittwoch, 20. Februar mit einem ausgefüllten Anmeldebogen im Sekretariat an.

Schüler anderer Schulen melden sich zu einem Anmeldegespräch am Montag, 11. Februar, oder Mittwoch, 13. Februar, jeweils von 14 bis 18 Uhr, an.

Informationen zur Terminvereinbarung und zum Anmeldeverfahren gibt es auch unter www.igsmelle.de/Schule/Oberstufe.

Ratsschule

Donnerstag, 21. März, von 16 bis 17.45 Uhr: „Schnupperunterricht“ (nach Einladung der Schule); Donnerstag, 21. März, ab 18 Uhr: Informationsabend. Anmeldetermine: Donnerstag, 25. April, von 9 bis 16 Uhr; Freitag, 26. April, von 9 bis 13 Uhr. Nachmeldtermin am Montag, 29. April, von 9 bis 15.30 Uhr, Telefon 0 54 22/9 51 00; E-Mail: oberschule@ratsschule.net; Internet: www.ratsschule-melle.org.

Oberschule Buer

Montag, 25. März bis Mittwoch 27. März und Freitag, 29. März Hospitationstage. Der Informationsabend fand bereits statt. Anmeldetermine am Donnerstag, 25. April, von 9 bis 18 Uhr und Freitag, 26. April von 9 bis 15 Uhr, Nachmeldetermin am Montag, 29. April, von 9 bis 15 Uhr; Telefon 0 54 27/422 und 92 14 88, E-Mail: sekretariat@oberschule-buer.de; Internet: www.lindenschule-buer.de.

Oberschule Neuenkirchen

Informationsveranstaltungen am Dienstag, 22. Januar 19 Uhr: Informationsabend, Freitag, 8. Februar, von 15 bis 18 Uhr: „Tag der offenen Tür“. Anmeldetermine am Donnerstag, 25. April, 10 bis 18 Uhr und Freitag, 26. April, von 8 bis 15.30 Uhr. Nachmeldetermin am Montag, 29. April, von 8 bis 15.30 Uhr. Telefon 0 54 28/17 80; E-Mail: obs-neuenkirchen@osnanet.de; Internet: www.wilhelm-fredemann-obs.de.