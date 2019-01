Das Streicherensemble aus Bünde überzeugte bereits beim Jugendmusikwettbewerb. Foto: Ralf Bittner

Ennigloh Mit dem Titel „Saitensprünge“ folgt das letzte der Konzerte in der Jubiläumsserie „60 Jahre Musikschule in Bünde“. Der Fachbereich Saiteninstrumente, in dem alle Gitarren- und Streichinstrumente zusammengefasst sind, lädt ein.