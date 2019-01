Von der Lesung über Kabarett bis zum plattdeutschen Theater – ein vielfältiges Kulturprogramm bietet die Gemeinde Rödinghausen im ersten Halbjahr des neuen Jahres.

pm/nw Rödinghausen Am Sonntag, 3. Februar, ab 11 Uhr findet die Lesung „Auf Tour“ in der Gemeindebücherei statt. Kathrin Heinrichs präsentiert ihren neuesten Krimi „Bis auf den Grund“ im Rahmen des munteren Leseprogramms „Auf Tour“. Neben den Ermittlungen von Anton und seiner jungen Pflegerin geht es ums Unterwegssein in jeder Form. Heinrichs’ Texte nehmen den Alltag rasant auf die Schippe und machen gute Laune, auch wenn gerade kein Urlaub ansteht.

Am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr stehen die Mindener Stichlinge auf der Bühne im Haus des Gastes mit ihrem neuem Programm „Bei Gewitter nicht hüpfen“. Auch 2019 ist die politische und gesellschaftliche Großwetterlage das Hauptthema der Mindener Stichlinge. Mit ihrem neuesten Kabarett-Programm werden die Stichlinge Themen, die die Gemüter erhitzen, wieder in gewohnt spitzfindiger Manier satirisch aufbereiten.

Am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr führt der Heimatverein Oberbauerschaft sein plattdeutsches Theaterstück in der Aula der Gesamtschule Rödinghausen auf.

Am 7. April ab 10 Uhr sind Kulturhits der Rödinghauser Schulen in der Aula der Gesamtschule zu hören. Die Schülerinnen und Schüler aller Rödinghauser Schulen präsentieren ein lebendiges, temperamentvolles und abwechslungsreiches Programm aus Musik, Tanz, Literatur, Sketchen und Theater.

Open Air im Atrium

Am 5. Mai, 11 Uhr, tritt die Greyhound’s Washboard Band im Haus des Gastes auf. Der originelle Sound versetzt den Zuhörer schlagartig auf die Veranda eines Hauses in den Sümpfen Lousianas. Der Band gelingt das Kunststück, echtes Bluesfeeling zu erzeugen und gleichzeitig dem Zuhörer ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.

Am 2. Juni, 11 Uhr, steht das Duo „Ohrenfutter“ im Haus des Gastes auf dem Programm. Der Name des Duos spricht für sich. Tim Möller und Rita Röscher füttern ihr Publikum mit Coversongs aus dem Pop, Jazz, Soul, Latin, Blues, Rock und Musical-Bereich.

Anzeige Anzeige

Ein Open-Air-Konzert im Atrium mit den Big Balls findet am Samstag, 29. Juni, ab 20 Uhr statt. Die Big Balls zählen seit Jahren zu den besten AC/DC Tribute Bands Deutschlands. Das liegt zum einen an der unglaublich gut eingespielten Band und zum anderen an der Stimme von Sänger Chicken, die dem Original Bon Scott sehr, sehr nahe kommt. Diese Band bringt die Musik von AC/DC ungefiltert und authentisch auf die Bühne. pm/nw