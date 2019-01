Melle In der Facharztpraxis für Kinder- und Jugendmedizin an der Mühlenstraße hat es einen Wechsel gegeben.

Gisbert Voigt, der fast 35 Jahre lang im Bereich der Kinderheilkunde praktiziert hat, ist mit Jahresbeginn in den Ruhestand gegangen. Seine Nachfolge hat Michael van Husen übernommen. Die Gemeinschaftspraxis für Kinder- und Jugendmedizin komplettieren das Ehepaar Michael und Christine Thorwesten sowie Galina Welsch.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Carlos Cordero hat Gisbert Voigt die Praxis an der Mühlenstraße 61 im Januar 1984 eröffnet. Neben der Kinderheilkunde widmet sich Gisbert Voigt den Schwerpunkten Kinderlungenerkrankungen und ADHS.

Gisbert Voigt hat der Kinderheilkunde in Melle wesentlich mit aufgebaut. Nach fast 35 Jahren gibt es nun einen Wechsel: „Der Abschied fällt mir nicht schwer, denn ich habe das gute Gefühl, dass die Praxis gut weitergeführt wird“, betont der anerkannte Mediziner. So ganz ist aber noch nicht Schluss, denn als Chef der Ärztekammer Osnabrück, als Mitglied der Ärztekammer Niedersachsen und als Vertreter in der Bundesärztekammer bleibt er dem Berufsstand weiterhin treu. Zudem plant Gisbert Voigt eine Tätigkeit in einer Reha-Klinik für Kinder in Tirol, seiner Zweitheimat.

Breit aufgestellt

Die Nachfolge hat mit Jahresbeginn Michael van Husen angetreten. Nach der Promotion und Facharztausbildung für Kinder- und Jugendmedizin bildete er sich zum Kindernephrologen und Hypertensiologen fort. Er wirkte als Oberarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des MHO und dann im Kinderhospital Osnabrück, übernahm 2011 die Leitung der Notaufnahme und für den Bereich Kindernephrologie und arbeitete von 2016 bis 2018 als Leitender Oberarzt, ehe er jetzt nach Melle wechselte. Er ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von zwölf, zehn und fünf Jahren.

Bereits seit 2014 ist Michael Thorwesten in der Meller Gemeinschaftspraxis tätig. Er studierte in Göttingen und absolvierte seine Facharztweiterbildung im MHO Osnabrück. Neben der allgemeinen Kinder- und Jugendheilkunde widmet er sich den Schwerpunkten Kinderlungenerkrankungen und ADHS.

Seine Ehefrau Christine ist ebenfalls Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und seit 2016 in der Meller Praxis tätig. Sie ist auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik tätig. Das Ehepaar lebt in Melle und hat drei Kinder im Alter von elf, acht und fünf Jahren.

Anzeige Anzeige

Mit dieser Konstellation ist gewährleistet, dass die Praxis neben der allgemeinen Kinder- und Jugendmedizin auch die Fachrichtungen Nieren- und Blutdruckerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sowie den Bereich ADHS abdeckt. Das Ärzteteam betreut außerdem die Neugeborenenstation im CKM.

Sprechzeiten sind vom montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, zusätzlich montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Am 1. April ist ein Umzug zur Bismarckstraße vorgesehen.