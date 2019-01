Melle. Die Planungen für eine kreiseigene Sporthalle auf dem Festplatz-Gelände schräg gegenüber des Wellenbades in Melle laufen. Das bestätigte Landrat Michael Lübbersmann (CDU) jetzt auf Anfrage. Er peilt einen Baubeginn Anfang 2020 an.

Die Halle soll in erster Linie dem Sportunterricht des Gymnasiums, der Berufsschule und der Intergrierten Gesamtschule (IGS) dienen. Alle drei Schulen befinden sich nämlich in Trägerschaft des Landkreises. Eine Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten auch für Meller Sportvereine sei denkbar, so Lübbersmann. Das Raumprogramm sei bereits „im Wesentlichen erarbeitet“.

Festplatz soll es sein

Beim Standort laufe es auf das Areal der „Zirkuswiese“ hinaus, die in Melle auch als Festplatz bekannt ist. „Darauf haben wir uns im großen und Ganzen geeinigt“, sagte Lübbersmann. „Dieser Standort ist ein guter Brückenkopf für alle Einrichtungen und besser geeignet als eine Halle an der BBS oder der IGS“, erklärte Lübbersmann.

Zunächst aber müssten Kampfmittelbeseitiger feststellen, ob sich auf dem stadteigenen Gelände Blindgänger oder Munitionsreste befinden. Die Stadtverwaltung hat nach Angaben von Stadtsprecher Jürgen Krämer einen Antrag auf Luftbildauswertung beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung gestellt.

Luftbildauswertung beantragt

Erst wenn einwandfrei feststehe, dass im Untergrund keine Gefahren lauern, könne ein Bau- und Bodengutachten in Auftrag gegeben werden, so Lübbersmann weiter. Beides sei aber bis zur nächsten Kreistagssitzung im März nicht mehr zu schaffen. Dort sollte das Thema dann eigentlich auf der Tagesordnung stehen. „Da das aber unrealistisch ist, steht der Punkt dann zur Sitzung am 1. Juni auf der Tagesordnung“, sagte der Landrat.

Erst danach könne der Bau ausgeschrieben werden, was noch einmal rund sechs Monate dauere. Daher rechnet Lübbersmann mit einem Baubeginn für die Halle Anfang 2020.