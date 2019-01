Bruchmühlen. Erich Kowert bleibt für mindestens drei weitere Jahre Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Bruchmühlen. Das beschlossen die die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal „Schnitker“ in Rödinghausen.

In seinem Jahresrückblick sprach Erich Kowert mit Stolz die gute und harmonische Zusammenarbeit der Mitglieder mit an. „Für mich ist es immer wieder erstaunlich, wie ihr euch mit euren Frauen unserem RGZV verbunden fühlt. Bei solch einer Unterstützung fällt auch mir die Vorstandsarbeit leichter und es macht Spaß, so einen Verein zu leiten.“ Zum Jahresende gehörten dem Verein 70 Erwachsene und sechs Jugendliche an.

Jungzüchter Marius Notbusch kann von Glück sagen, dass er in Familien aufwächst, wo Opa Helmut und Vater Ralf auch Rassegeflügel-Züchter sind. So ist ihnen kein Weg zu weit und er erhielt in Herning/Dänemark auf der „Europa-Schau“ mit seiner Rasse Zwerg Barnefelder weiß die Titel Jugendeuropameister und Jugendchampion. Auf der Bundesjugendschau in Leipzig errang er für die gleiche Rasse das Jugendsiegerband und wurde gleichzeitig Deutscher Jugendmeister.

Schriftführer und Ringwart Hartmut Hensiek gab bekannt, dass er die ersten Ringe erwartet und diese montags von 19 bis 20 Uhr oder bei Impfterminen abgeholt werden können.

Der Kassenbericht von Ralf Notbusch fiel positiv aus, der Verein sei wirtschaftlich gesund aufgestellt ist. Er gab aber zu bedenken, dass die laufenden Kosten schon im Vorfeld der Elsetal-Geflügelschau mit dem Ausstellungszelt und das Oktoberfest (Verlegen des Leihfußbodens in der Mehrzweckhalle) gezahlt werden müssten: „Wir leben auf großem Fuß.“ Zudem hätten die Feierlichkeiten wie Sommerfest, Grillabend, der dreitägige Vereinsausflug nach Cochem/Mosel und das Jahresabschlussfest ein Loch in der Kasse hinterlassen.

Weit voraus richtete Bernd Notbusch vom Festausschuss den Blick. Erneut wurden die „Bayern-Stürmer“ für das Oktoberfest (Samstag, 21. September) verpflichtet. Kartenvorbestellungen nimmt er bereits entgegen.

Der Ruf „Wiederwahl“ war dann im Rahmen der Wahlen mehrfach zu hören. Kassierer Ralf Notbusch und Daniel Niederbockstruck (2. Schriftführer) wurden einstimmig gewählt. Der erweiterte Vorstand wurde im Block gewählt: Vorsitzender Erich Kowert, 2. Vorsitzender Bernd Notbusch, 1. Schriftführer Hartmut Hensiek, 1. Kassierer Ralf Notbusch. Für die Jugendabteilung zuständig sind Janik Stöwe und Erich Kowert. Zuchtwarte sind Ewald Steuve, Matthias Tost und Erich Kowert. Ringwart Hartmut Hensiek. Käfigwarte Günter Vogt und Erich Kowert. Pressesprecher ist Horst Ballmeyer.

Zum Abschluss sprach Erich Kowert die Zukunft des Vereins an. „Obwohl wir in den letzten Jahren das Glück hatten, einige aktive Züchter für unseren RGZV zu begeistern, ist die Altersstruktur sicherlich ein mit entscheidender Faktor für das Wohl des Vereins.“ Immerhin: 2018 gab es fünf Eintritte.“ Weitere Interessenten können sich an den Vorsitzenden Erich Kowert wenden, Telefon 05 22 3 / 78 97 405.