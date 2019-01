pm Melle. „2018 war für uns ein ganz besonders intensives Einsatzjahr!“ Diese Bilanz zog der Ortsbeauftragte Marco Plesner des THW Melle während der Jahresabschlussversammlung, zu der sich zahlreiche Aktive in Bakum versammelt hatten.

„Ganz besonders in diesem Jahr“, so fuhr Plesner fort, „habt ihr viel unermüdliches und uneigennütziges Engagement bewiesen. Wenn andere Zeit mit Familien verbringen oder sich Freizeit und Erholung gönnen, seid ihr präsent und helft. Technisch-humanitäre Hilfe kennt weder Pause noch Ferien. Gerade deshalb verdient ihr ein Höchstmaß an Dank und Respekt.“

Gute Ausbildung macht sich bezahlt

Herausragendes Ereignis in 2018 war der dreiwöchige Einsatz der Meller Helfer mit mehr als 3200 Einsatzstunden beim Moorbrand in Meppen. Mit der Verantwortung für den Einsatzabschnitt der „Wasserförderung Ost“ waren die Helfer maßgeblich am Gelingen des Einsatzes beteiligt. „Die gute Ausbildung, die im Ortsverband und auch THW überregional geleistet wird, machte sich hierbei bezahlt“, resümierte Plesner. Einen besonderen Dank richtete der Ortsbeauftragte in diesem Kontext an die Arbeitgeber der Helfer. Nur durch die „unglaubliche Toleranz“ und Empathie zum Ehrenamt wurden die THW-Aktiven von der Arbeit freigestellt und beim Einsatz in Meppen unterstützen.

Jede Stunde ist Ehrenamt

Schon im Februar 2018 waren das Verständnis und die Rücksicht der Arbeitgeber für einen THW-Einsatz gefordert. Durch einen Bombenfund im Bereich Osnabrück/Lotte musste spontan eine große Evakuierung durchgeführt werden. Das THW Melle wurde alarmiert und rückte mit mehr als 25 Einsatzkräften aus. Hilfeleistungen beim Karnevalsumzug in Osnabrück, beim Geranienmarkt und Meller Stadtlauf skizzieren einige weitere Veranstaltungen, bei denen das THW tätig war. Summiert mit vielen, weiteren Ausbildungsdiensten und Übungswochenenden kamen 18.000 Dienst- und Einsatzstunden für 2018 zusammen. „Jede einzelne Stunde ist Ehrenamt und für uns Ehrensache“, erklärte der Ortsbeauftragte.

Jugendliche begeistern

Darüber hinaus ist die überaus aktive Jugendarbeit das Aushängeschild des Meller THW. Das Team der Jugendbetreuer mit Pascal Pfeiff und Felix Eggemann an der Spitze organisierte viele interessante Dienste, und konnte damit stetig weitere Jugendliche begeistern und neu aufnehmen.Besonders Highlight für den THW-Nachwuchs war die 24-Stunden-Übung im August. Zahlreiche Schadensstellen waren hierbei durch die Jugendbetreuer vorbereitet worden, welche nach entsprechender Alarmierung durch die „Einsatzkräfte“ abgearbeitet werden mussten.

Die Ehrungen von langjährigen Helfern standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Auf inzwischen 40 Jahre THW Dienst kann Axel Rolfes zurückblicken. Auch der Ortsjugendleiter, Pascal Pfeiff, konnte an diesem Abend eine Ehrung für langjährige Mitgliedschaft in Empfang nehmen. Seit mittlerweile 10 Jahren ist er im Meller Ortsverband.

