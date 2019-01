pm Melle. Gleich zu Jahresbeginn startet das Meller Hallenbad wieder mit einer beliebten Veranstaltung. Die Rede ist vom Kerzenschein-Schwimmen, das am Samstag, 19. Januar, bereits zum dritten Mal im „Grönegaubad“ stattfindet.

Nachdem die Veranstaltung bereits in den vergangenen beiden Jahren viele Besucher mit einer eindrucksvollen Stimmung in ihren Bann gezogen hatte, sind sich die Organisatoren sicher, auch in diesem Jahr einen Publikumserfolg zu landen. An diesem Abend wird das „Grönegaubad“ in der Zeit von 18 bis 21 Uhr in einer ganz besonderen Stimmung präsentiert.

Lichteffekte und Musik

„Eine einmalige Illumination mit Kerzen, Scheinwerfern und Lichteffekten bei entspannter Musik wird an diesem besonderen Abend im Vordergrund stehen und den Schwimmgästen eine einzigartige Stimmung vermitteln, die es während des gewohnten Betriebs des Hallenbades nicht zu erleben gibt“, berichtet der stellvertretende Badleiter Axel Beckmann. Seine Empfehlung an alle potenziellen Besucher lautet: „Lassen Sie sich einfach überraschen, und genießen Sie das Kerzenscheinschwimmen an diesem Abend“.

Während dieser Veranstaltung gilt für die Teilnehmer des Kerzenschein-Schwimmens der reguläre Eintrittspreis des Meller Hallenbades. Tickets für den Besuch des der Veranstaltung kosten für Erwachsene 4 Euro; für Kinder (nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten) beträgt der Eintrittspreis an diesem Abend 2 Euro (Wertkarten besitzen für diese Veranstaltung keine Gültigkeit). Es versteht sich von selbst, dass an diesem Abend das Wohl der Besucher nicht zu kurz kommen wird. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Übrigens: Vormittags findet im „Grönegaubad“ ab 7 Uhr wie gewohnt der öffentliche Schwimmbetrieb statt – inklusive der Vereinsangebote und der städtischen Kursangebote. pm