Melle. Die Empörung über die Diebstähle von Spendengeldern bei der Tannenbaum-Sammelaktion ist groß. Nähere Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen und Geschädigte.

Unbekannte Diebe hatten am Samstag in Riemsloh und in Wellingholzhausen Geldspenden eingesackt, die an Tannenbäumen befestigt waren, die kurze Zeit später von Mitgliedern der Kolpingfamilie in Riemsloh bzw. von der Jugendfeuerwehr in Wellingholzhausen eingesammelt werden sollten.

Auf Nachfrage teilte die Polizei Melle am Dienstag mit, dass sich während der Sammelaktion am Samstag ein Anwohner aus Riemsloh gemeldet habe, dem in diesem Zusammenhang ein weißer Transporter aufgefallen war. Ein Streifenwagen fuhr daraufhin in den Meller Stadtteil, allerdings ohne Erfolg.

Widersprüche

„Die Angaben zur Automarke und zum Kennzeichen driften auseinander. Es könnte sich um einen Mercedes oder einen Ford gehandelt haben, aber das ist ebenso ungewiss wie die Hinweise zum Kennzeichen“, äußerte sich am Dienstag ein Sprecher der Polizei. Widersprüchlich sind nach seinen Worten auch die Hinweise bezüglich des Kennzeichens. So wollen Anwohner ein polnisches Kennzeichen gesehen haben, andere berichteten von Zulassungen in Bulgarien oder Litauen.

Über die Höhe der Beute konnte die Polizei keine Angaben machen. Auch die Anzahl der Geschädigten ist nach wie vor unklar.

Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Meller Polizei unter 05422/920600 in Verbindung zu setzen.

Enttäuscht über Dreistigkeit

„Wir sind natürlich alle enttäuscht über diese Dreistigkeit. Dass die Diebe so gezielt vorgegangen sind, ist das Schlimmste“, kommentiert Wolfgang Kleinken den Tannenbaum-Klau in Wellingholzhausen. Der Ortsbrandmeister aus dem Beutlingsdorf betont, dass die Jugendfeuerwehr als Initiator stets im Vorfeld der Aktion Handzettel verteilt, auf denen ausdrücklich davor gewarnt werde, Geld an den Bäumen zu befestigen. Doch daran würden sich leider nicht alle Bürger halten.

In Welling sei es gängige Praxis, dass die Feuerwehr mit einem Trecker sowie mit einem Bulli durch die Straßen fährt. Auf den Treckern werden die Bäume verladen, während die Kids anschließend von Haus zu Haus gebracht werden, um persönlich um eine kleine Spende zu bitten: „Das ist hier so bekannt“, berichtet Wolfgang Kleinken. Für das nächste Jahr zieht die Feuerwehr in Erwägung, dass die Spenden ins Feuerwehrhaus gebracht werden könnten: „Das ist ohnehin den ganzen Tag über besetzt“, überlegt Wolfgang Kleinken. Darüber hinaus soll auf den Handzetteln explizit auf den Diebstahl in diesem Jahr hingewiesen werden.

Kolpinger verärgert

Verärgerung auch bei der Kolpingfamilie Riemsloh: „Ärgerlich gerade für die Spender, die etwas gegeben haben, denn das Geld kommt nicht da an, wo es eigentlich hin soll“, meint Hans-Joachim Püttker. Er kann sich vorstellen, dass im kommenden Jahr aufgrund der Vorkommnisse weniger gespendet wird: „Bedauerlich, denn wir sammeln das Geld für Projekte im Ort. In diesem Jahr für die Sanierung der Jugendräume“.

Nach Auskunft der Meller Polizei ist der Tannenbaum-Klau in Melle bislang einmalig gewesen. Auf Facebook wird unterdessen von ähnlichen Fällen in Dissen berichtet.In anderen Orten wird ausdrücklich davor gewarnt, kein Geld an den Bäumen zu befestigen.