Melle. „Um mich herum“ lautet der Titel einer Gemäldeausstellung, die der bekannte Maler Günter Sponheuer auf Einladung des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur vom 17. Januar bis zum 10. Februar in der Alten Posthalterei präsentiert.

Melle „Ich freue mich sehr, in diesem wunderschönen Fachwerkgebäude mehr als 40 meiner Arbeiten zeigen zu können“, sagt der Fürstenauer: „Eine Einzelausstellung wie diese ist das Schönste, was sich ein Künstler wünschen kann.

Trump und Merkel

Selten wendet sich Günter Sponheuer aktuellen politischen Themen zu. Anfang 2017 malte er Porträt von Donald Trump, eigentlich nur wegen seiner eigenwilligen Frisur, um dann kurz darauf auch Angela Merkel darzustellen, wie sie Trump bei einer TV-Pressekonferenz in den USA einen erstaunten, missbilligen Blick zuwarf. Sponheuer bildete aus beiden Porträts ein Diptychon und nannte es eher amüsiert „Ein ungleiches Paar“. Weniger amüsiert war die Direktion des Hilton-Hotels Molino Stucky in Venedig, als Sponheuer auf der Biennale Cinema 2017 „Open 20“ in Venedig mit dem „Ungleichen Paar“ Deutschland künstlerisch vertreten durfte. Obwohl der umfangreiche hochwertige Katalog bereits gedruckt war, mussten die Ausstellungs-Kuratoren das Diptychon im Hotel wieder abhängen und mit zwei seiner Landschaften ersetzen. Grund der Zensur: die Hoteldirektion befürchtete, dass ihre amerikanischen Gäste eventuell durch das Diptychon beleidigt werden könnten.

Günter Sponheuer zeigt in der Ausstellung in der Posthalterei das Diptychon und noch weitere Bilder in der von ihm entwickelten Mehr-Ebenen-Malerei. Er legt dabei rückseitig mit Ölfarben bemalte Acrylglasscheiben übereinander, die erst in diesem halbtransparenten Zusammenspiel das fertige Werk ergeben.

Die Vernissage findet am Donnerstag, 17. Januar, um 18 Uhr, statt. Nach der Begrüßung der Gäste durch die Vorsitzende des Kunstvereins, Barbara Manke, gibt Ralph Gerke eine Einführung in die Ausstellung, die bis Sonntag, 10. Februar, mittwochs bis samstags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11.15 bis 18 Uhr geöffnet ist. pm