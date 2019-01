650 Besucher wollten die Krippen in Melle sehen MEC öffnen

Die Krippenausstellung in der Alten Posthalterei ist auf eine große Resonanz gestoßen. 650 Besucher wurden gezählt. Foto: Simone Grawe

Melle Mit einer beachtlichen Publikumsresonanz ist am Sonntagabend in der Alten Posthalterei an der Haferstraße die Krippenausstellung „Heimatlich – orientalisch – weltumspannend“ zu Ende gegangen.