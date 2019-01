Melle. Informativ, handlich, übersichtlich: Pünktlich zum Jahresbeginn hat die Stadt ihre Veranstaltungskalender für das laufende Jahr vorgestellt.

Dreh- und Angelpunkt ist in diesem Jahr das Stadtjubiläum. Die 850-Jahrfeier soll vom 28. bis zum 30. Juni unter dem Motto „850 Jahre Melle: Gestern – Heute – Morgen“ mit einem abwechslungsreichen Programm begangen werden. Vor diesem Hintergrund haben die Vertreter aus den Bürgerbüros den Kalender bewusst an historischer Stelle im Rathaus vorgestellt.

Informativ

Neben den individuell gestalteten Terminspiegeln für die Stadtteile Bruchmühlen, Buer, Gesmold, Neuenkirchen, Oldendorf, Riemsloh und Buer gibt es erneut einen Hauptkalender für die Stadt Melle und für den Stadtteil Melle-Mitte, der insgesamt 108 Seiten umfasst. Darin sind alle bislang bekannten Veranstaltungen aufgelistet: Mehr als 1000 an der Zahl.

Zu den Höhepunkten im Programm zählen neben dem großen Stadtjubiläum unter anderem der Meller Riesenspaß zum Frühlingserwachen am 23. und 24. März, die 20. Deutsche Dampfautomobiltour vom 1. bis zum 4. Mai, der Kunsthandwerkermarkt in Buer am 12. Mai sowie die Aktionstage „Melle tischt auf“ vom 20. bis 23. Juni. Daneben wird am 24. und 25. August das internationale Drachenfest in Gerden ausgerichtet sowie vom 14. bis 16. September die Gesmolder Kirmes. Weitere Höhepunkte sind der 8. Meller Wandertag am 6. Oktober in Melle-Mitte sowie der Weihnachtsmarkt, der in der Zeit vom 30. November bis zum 15. Dezember stattfindet.

Bei einem Blick in die einzelnen Broschüren wird deutlich, dass die Veranstaltungskalender weit mehr sind als eine Auflistung von Terminen.

Handlich

So findet der Leser unter anderem einen Behördenwegweiser mit allen Sprechzeiten, ein Kalendarium, eine Aufstellung der Gottesdienstzeiten und nicht zuletzt Grußworte der jeweiligen Ortsbürgermeister: „Dies alles zeigt dass das Leben in Melle und seinen Stadtteilen ausgesprochen interessant und vielschichtig ist“, betont Stadtsprecher Jürgen Krämer. Als Korrektor fungierte in bewährter Weise Jochen Kemming.

Um die Lust auf das Lesen in den Heften zu wecken, wurden auf den Titelseiten bewusst sechs Farbfotos veröffentlicht: „Gesondert für jeden Stadtteil, um den individuellen Charakter der einzelnen Broschüren herauszustellen“, erklärt Jürgen Krämer. Sein Dank galt den Teams der Bürgerbüros mit Claudia Rutschke und Hannelore Strakeljahn aus Bruchmühlen, Jeanette Kath und Marion Strauß aus Buer, Sabine Schlüter, Claudia Stieve und Manuela Spreckelmeyer aus Gesmold, Gisela Kotzerka und Dietlind Brüning-Radke aus Neuenkirchen, Thomas Täger und Sonja Kinner aus Oldendorf, Uwe Mithöfer und Martina Rothkopf aus Riemsloh sowie Karin Klocke und Janika Kaller aus Wellingholzhausen und Ulrike Bösemann vom Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus, die das groß angelegte Projekt realisierten. Dass die Umsetzung nicht immer einfach ist, machte Uwe Mithöfer stellvertretend für seine Mitstreiter deutlich: „Jahr für Jahr kommt es vor, dass die angeschriebenen Vereine, Verbände und Gruppen den vorgegebenen Abgabetermin nicht einhalten, so dass die Bürgerbüros noch einmal nachfassen müssen.“

Übersichtlich

Besucher der Homepage der Stadt können sich online über das aktuelle Veranstaltungsangebot informieren, dank Ulrike Bösemann, die in den vergangenen Wochen Hunderte von Terminen in den Bestand einpflegte. „Wer es bislang versäumt haben sollte, Termine zu melden, kann dieses gern bei mir nachholen. Wir werden diese aktuellen Veranstaltungshinweise dann im Internet veröffentlichen“, stellte Ulrike Bösemann fest. Sie ist unter der Telefonnummer 05422/965-312 oder per E-Mail unter u.boesemann@stadt-melle.de zu erreichen ist.

Die neuen Broschüren sind unter anderem im Rathaus und im Stadthaus am Schürenkamp, in den Bürgerbüros der einzelnen Stadtteile sowie in verschiedenen Geldinstituten kostenlos erhältlich.