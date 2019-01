Oldendorf Am Samstag, 19. Januar, 20 Uhr, läuft die nächste Comedy-Show im Saloon. Dann stehen David Grashoff, Tobias Rentzsch, Bene Reinischund Udo Wolff auf der Bühne.

Obwohl er inzwischen langsam grau wird, weigert sich David Grashoff immer noch, erwachsen zu werden. Auf der Bühne erzählt er von seinem Leben als Vater und Nerd und den vielen Herausforderungen des Lebens, an denen er bereits gescheitert ist. Er könnte das auf charmante Weise machen, tut er aber nicht.

Sein Humor ist so subtil wie ein mit Stacheldraht umwickelter Baseballschläger und er brennt mit der Sprachgewandtheit eines Flammenwerfers Bilder in die Gehirne der Zuschauer, die sie ein Leben lang verfolgen werden, kündigt der Saloon ihn an.

Auch Tobias Rentzsch, im Hauptberuf Schornsteinfeger, hat es faustdick hinter den Ohren. Der junge Stand Up-Comedian macht vor kaum einem Thema Halt – erzählt vom Alltagswahnsinn zwischen Männern und Frauen und verrät seinem Publikum mit erotisch-pikante Geschichten aus seinem Freundeskreis.

Mit 27 Jahren zählt Bene Reinisch zu den Nachwuchshoffnungen der Kleinkunstszene. Nachdem er mit seinem ersten Programm „Kein Bock mehr auf Jungfrauen“ ein beachtliches Debüt hingelegt hat, ist der mehrfach, auch international, ausgezeichnete Künstler mit neuem Solo zurück: „Was solln die Leute denken?“

Bislang davon gekommen

Wie oft hat der Spross einer Akademiker-Familie diesen Satz hören müssen. Beide Elternteile promovierte Ärzte und er künstlert nach abgebrochenem Studium durch die Weltgeschichte. Da ist Freude am Esstisch programmiert. Mit der magischen Satzendung „...sonst werde ich Heilpraktiker“ ist er aber bislang gut davon gekommen. Für seine Familie ist er jedoch transintellektuell – ein Akademiker gefangen im Körper eines Künstlers.

Udo Wolff ist Ende 40 und steht als Vater dreier Töchter (12, 14, 16) jeden Tag vor neuen Herausforderungen. Diese explosive Mischung aus pubertierenden Teenagern und einem Vater, der sagt, wo es lang geht, entfaltet ihre ganze Wucht auf der Bühne.

Beginn ist um 20 Uhr. pm

Karten im Vorverkauf (23 Euro zuzüglich Gebühren) gibt es auf saloon-melle.de, eventim.de und an der Abendkasse, dann für 25 Euro.

Saloon Melle, Gelbe Riede 14, Westerhausen