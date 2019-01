Melle. Auf seiner Homepage wirbt Thomas Bidzinski nicht nur für eine gute Fahrausbildung, sondern auch für einen Job. Er sucht Verstärkung im Team der Fahrlehrer. Und damit ist er in Melle nicht der einzige. "Alle Fahrschulen leiden unter dem Mangel an Fahrlehrern", sagt der Besitzer der Fahrschule Fränkel.

Schuld am Mangel ist zum einen die teure Ausbildung. Wer Fahrlehrer werden möchte, muss mehrere tausend Euro einplanen, sofern er nicht eine Förderung vom Arbeitsamt bekommt. "Ich habe fast 60.000 Euro in die Ausbildung investiert", sagt Sascha Gehring von Martin's Fahrschule. Der Inhaber der Filialen in Melle, Neuenkirchen und Gesmold rechnet vor: "Die Kosten für die Akademie, für die Fahrstunden, die Prüfungen und für den Verdienstausfall in dem Ausbildungsjahr. Das leisten sich die wenigsten."





Zum anderen fällt die Bundeswehr als zuverlässiger Lieferant von Fahrlehrern für den zivilen Bereich aus. "Die Ausbildung wird für zivile Fahrschulen nicht mehr anerkannt", berichtet Martin Maune, Gründer von Martin's Fahrschule. Deshalb müssen sich angehende Fahrlehrer in Theorie und Praxis an einer Akademie ausbilden lassen. Eine achtmonatige Grundausbildung ist Voraussetzung für ein anschließendes Lehrpraktikum in einer Fahrschule, die auch Lehrer ausbilden darf. Martin Maune hat so eine Fahrschule, er hat auch schon etliche Fahrlehrer ausgebildet.

Fahrlehrer sein – das ist eine Berufung, nicht einfach ein Beruf. Martin Maune, Fahrlehrer in Melle

Fahrlehrer haben selten feste Arbeitszeiten. Meist arbeiten sie in einer Art Spätschicht. Der Theorieunterricht findet abends statt und die Fahrstunden meistens erst ab 14 Uhr, wenn die Schüler aus der Schule kommen. Auch am Wochenende sitzen Fahrlehrer im Auto. "Das ist nicht attraktiv, immer zu arbeiten, wenn andere schon Feierabend haben und auf dem Sofa oder im Biergarten sitzen", stellt Wilfried Meyer, Inhaber der Fahrschule Brinkmann, fest.







"Ein Fahrlehrer kommt in Vollzeit auf sieben bis acht Fahrstunden pro Tag", weiß Bidzinski. Gehring spricht sogar von zehn bis zwölf Stunden im Einzelfall. 45 Minuten dauert eine Unterrichtsstunde. Und in der sitzt der Lehrer dann mal mit einem 17-Jährigen im Wagen, mal mit einer 42-Jährigen, mal mit einer Einser-Abiturientin, mal mit einem Schulabbrecher. "Wir müssen individuell auf jeden Charakter und jede Begabung eingehen. Die Bildungs- und Altersunterschiede sind enorm", erklärt Martin Maune. Da brauche ein Fahrlehrer nicht nur eine gute Menschenkenntnis, sondern auch gute Nerven. Humor und Geduld seien weitere Eigenschaften, die ein Fahrlehrer haben muss, meint Wilfried Meyer.

Mit Fachabi Fahrlehrer werden

Die sozialen Kompetenzen sind das eine in diesem Beruf, die fachliche Qualifikation das andere. Eine dreijährige Berufsausbildung oder ein Fachabitur oder Abitur müssen angehende Fahrlehrer vorweisen. Sie müssen mindestens 21 Jahre alt sein und seit drei Jahren die Fahrerlaubnis der Klasse BE führen. Dann dürfen sie zwar Schülern nur das Fahren in einem Auto und nicht auf einem Lkw oder Motorrad beibringen. "Um Fahrlehrer zu werden, reicht das erstmal", sagt Maune.

Ein weiterer Grund für den Fahrlehrermangel könnte die aus Maunes Sicht geringe Entlohnung sein. Die Preisgestaltung in Melle sei schwierig. Fahrschulen im Grönegau würden nur 40 Euro pro Fahrstunde nehmen. Im benachbarten NRW würden zum Teil 50 bis 55 Euro fällig. "Damit könnten wir unsere Fahrlehrer auch besser bezahlen", sagt Maune.



Allerdings glaubt Bidzinski, dass der Mangel schon in wenigen Jahren behoben sein könnte. Die Akademien seien voll, vor allem mit Leuten, die eine vom Arbeitsamt geförderte Umschulung machen. Mit einem Bruttogehalt von ungefähr 3000 Euro findet er die Bezahlung auch nicht so schlecht, zumal dieser Beruf keine dreijährige Ausbildung beinhaltet.

Nichtsdestotrotz suchen die Fahrschulen händeringend Verstärkung. "Es gibt im Moment einfach keine Lehrer auf dem Markt", sagt Sascha Gehring und wirbt für seinen Berufsstand: "Wir haben jeden Tag mit jungen Leuten zu tun. Und das macht richtig Spaß."