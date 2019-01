Buer. Geld beruhigt? Nein, nicht im Lustspiel „Iärven un nich stiärven“, das das Rütli-Theater Buer am Sonntag auf die Bühne brachte. Im proppevollen Gemeindehaus jedenfalls konnten sich die begeisterten Zuschauer davon überzeugen, dass Lottogewinne ganz schöne Turbulenzen aufwirbeln.

Auf plattdeutsch ging es hoch her zur Premiere eines Lustspiels des Hamburgers Wolfgang Binder. Einen fantasievollen und wendungsreichen Handlungsfaden musste die Laienspielschar entwirren, der die Lachmuskeln der Zuschauer wunderbar strapazierte. Und weil es auf dem Theater ja möglichst skurril zugehen darf, ist die Geschichte dementsprechend verrückt erdacht.

Lottospielen aufgeben

Zwei Lottospieler knacken in Niedersachsen den Jackpot von 13 Millionen Euro. Völlig perplex stellt Franziska Schmelzer (Waltraud Bulthaup) fest, dass alle sechs Zahlen auf ihrem Lottoschein stimmen. Doch da geht es schon los: sie muss ihrem Mann den Gewinn verheimlichen, weil sie ihm bei ihrer Hochzeit versprochen hat, das Lottospielen aufzugeben.

Wie kann es anders sein: auch Ehemann Horst-Dieter (Uwe Horst) hat heimlich gespielt und ebenfalls alle Zahlen richtig. Und auch er muss schweigen. Was also tun? Sie weiht Tochter Franziska (Melanie Erlmann) und er den besten Freund (Udo Meyer) ein. Und dann entsteht der Plan, Franziskas in Kanada lebende Schwester Anne (Helga Runge) und Horst-Dieters Bruder Ulrich (Uwe Aschemeyer), der vor 20 Jahren nach Neuseeland auswanderte, auf dem Papier sterben zu lassen. Damit könnte das viele Geld geerbt werden: „Iärven un nicht stiärven“: erben und nicht sterben.

Die Idee ist gar nicht schlecht, doch was tun, wenn die Totgesagten plötzlich vor der Tür stehen? Ganz klar, die müssen irgendwo im Haus verschwinden. Und damit geht es hoch her im Hause Schmelzer. Urkomische Szenen, temporeich in Szene gesetzt, machten die Premiere des Lustspiels zu einem vollen Erfolg. Mit Stolz dürfen die Laienspieler ihre Leistung feiern. Das tun sie am Ende im Stück mit einem Glas Sekt, als sich alle Verwicklungen aufgelöst haben.

Mimikreicher Gestus

Die Hauptdarsteller leisten ein Riesenpensum an Text und Ausdrucksvarianten. Waltraud Bulthaup spielt temperamentvoll und mit mimikreichem Gestus. Uwe Horst nutzt eine wunderbar vielfältige Stimmungspalette und spricht dann auch noch spontan mit Blick auf den im Publikum sitzenden Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne die Postsituation in Buer an. Herrlich.

Witzig auch, wie Udo Meyer seine Rolle als verständnisvoller Freund darstellt oder Melanie Erlmann als Tochter zum Ende des Stückes die sich auflösende Dramatik noch einmal verwickelt. Und Helga Runge und Uwe Aschemeyer verkörpern die totgesagte Verwandtschaft mit viel Sinn für Humor.

Doris Frenzel hatte als „wiederhelpende“ Souffleurin nicht viel zu tun. Mit ihr gemeinsam entwickelten die Schauspieler die kurzweilige Inszenierung. Fritz Kohmöller, Urgestein der Laienspielschar und organisatorischer Leiter, begrüßte die Zuschauer, die sich vor der Vorstellung an der Kaffeetafel entspannten.

Der Männergesangverein Rütli Buer sorgte zu Beginn für die musikalische Unterhaltung.

Weitere Vorstellungen finden im Gemeindehaus, Heckengang 5, statt:

Mittwoch, 16. Januar um 19.30 Uhr

Freitag, 18. Januar um 19.30 Uhr

Mittwoch, 23. Januar um 19.30 Uhr

Sonnabend 26. Januar um 19.30 Uhr

Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei

Paschke&Bahr, Haushalts- und Eisenwaren, Kampingring 13 in Buer, Tel. 05427/250

Rullkötters Blumenhaus, Rodenbrockstr. 35 in Buer, Tel. 05427/572