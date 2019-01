Melle Einen schwungvollen Auftakt ins beginnende Jahr präsentierte am Sonntagmittag das Göttinger Symphonieorchester unter der Leitung des jungen Dirigenten Tobias Wögerer im Forum. Mit Straußwalzern und schnellen Polkas sowie der herausragenden Violinsolistin Anne Luisa Kramb kann ein Jahresbeginn nicht schöner gestaltet werden.

Traditionell beginnt das Neujahrskonzert mit einem launigen Rückblick auf politische, sportliche und kulturelle Ereignisse der Welt von Ulrich Blankenfeld. Der Vorsitzende des veranstaltenden Kulturrings schlug einen verwegenen Bogen von der Hochzeit im englischen Königshaus über die Fußball-WM bis hin zum kommenden Meller Stadtgeburtstag.

Und dann starteten die Musiker ein Feuerwerk an Musik des Walzerkönigs Johann Strauß (Sohn), eingeleitet aber mit dem temperamentvollen Ungarischen Tanz Nr. 1 von Johannes Brahms, und damit das Thema des Konzerts „Von Budapest nach Wien“ schon gleich zu Beginn getroffen.

Überraschung

Mit der Ouvertüre zum „Zigeunerbaron“ oder dem Csárdás aus der klassischen Silvesteroperette „Die Fledermaus“ brillierte das Orchester ebenso wie im „Frühlingsstimmenwalzer“, ebenfalls von Johann Strauß, dem musikalischen Inbegriff des Wiener Walzers. Mitten in der Dreivierteltaktseligkeit dann die Überraschung: Die gerade mal 19-jährige Anne Luisa Kramb zeigte ihre außergewöhnliche Geigenkunst mit Introduktion und Rondo capriccioso op.28 von Camille Saint-Saëns (1835-1921), einer Komposition für den spanischen Konzertgeiger Pablo de Sarasate aus dem Jahr 1864. Dieses Werk gilt als das Paradestück aller Violinvirtuosen und ist gespickt mit Doppelgriffen, Arpeggien und atemberaubenden Läufen. Beseelt und temperamentgeladen gleichermaßen agierte die junge Geigerin auf dem Gipfel der Virtuosität. Ihre hohe Kunst ließ sie noch einmal im zweiten Teil des Konzerts hören. Sarasate (1844-1908) selbst komponierte Zigeunerweisen und damit ein Werk, das nahezu den gesamten Tonumfang einer Violine umfasst.

Mit äußerster Leichtigkeit beherrschte Anne Luisa Kramb die Vielzahl der filigranen Verzierungen, große melodische Bögen im Flageolettbereich der Saiten, die unterschiedlichsten Artikulationsanweisungen des Komponisten und Techniken, die das Zupfen der Saiten sowohl mit rechter als auch linker Hand erfordern. Halsbrecherische Tempi, dann wieder sehnsuchtsvolle Melodien: Ausdrucksstark und hinreißend unprätentiös musizierte die Violinkünstlerin, die schon mit Preisen hochdekoriert ist. Anne Luisa Kramb ließ sich für eine Zugabe nicht lange bitten und fordete mit dem Csárdás von Vittoria Monti als Kabinettstück nochmals Beifallsstürme des Publikums ein.

Walzer und Ouvertüren von Johann Strauß umrahmte den Auftritt der Solistin.

Mit großer Leidenschaft, Liebe zu den musikalischen Details, ohne dabei den großen Bogen zu verlieren, leistete der noch nicht 30-jährige Dirigent Tobias Wögerer am Dirigentenpult eine großartige Arbeit.

Dirigentenhimmel

Er ist nicht der neue Chefdirigent der Göttinger Symphoniker. Der Nachfolger des langjährigen Leiters des Orchesters, Christoph-Mathias Mueller, wurde in dieser Spielzeit der australische Dirigent Nicholas Milton, der aber für dieses Neujahrskonzert noch anderweitig verpflichtet war. Das schon einstudierte Neujahrsprogramm übernahm der Linzer Tobias Wögerer, der als junger Stern am Dirigentenhimmel schon international gefeiert wird, mit nur einer Probe.

Umso erstaunlicher ist, was er mit diesem Konzert leistete. Nahezu alle Werke dirigierte er auswendig, alle Einsätze mit höchster Konzentration und doch so leicht scheinender Eleganz gebend, absolut genau dirigierend, ohne dabei überheblich zu wirken. Tempiwechsel gelangen übergangslos, was besonders beim Begleiten der Solistin zum Tragen kam. Nicht genug Achtung kann dieser Leistung gezollt werden.

Wie selbstverständlich moderierte Tobias Wögerer auch charmant durch das Programm und leitete das Publikum augenzwinkernd beim rhythmischen Klatschen zum Radetzkymarsch an, der auf die klassische Zugabe, den Donauwalzer folgte.

Das war ein musikalischer Höhepunkt der auslaufenden Konzertsaison und ein hochkarätiger, herzerfüllender Start in das Neue Jahr, den das Publikum mit minutenlangem Applaus im Stehen honorierte.