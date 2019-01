Grünes Herz in Melle wecken

Melle. Die Auslobung eines Artenschutzpreises in Melle kommentiert Christoph Franken für das „Meller Kreisblatt“.

Landwirte als Großgrundbesitzer haben es mehr als jeder andere in der Hand, die Umwelt zu schonen. Auf der einen Seite zwingt sie enormer Kostendruck zu möglichst effektivem Einsatz ihrer Flächen, andererseits sind es aber gerade auch die Landwirte, die der Natur sehr nahe stehen. Insofern schlagen häufig zwei Herzen in ihrer Brust. Das Naturschutzbündnis will die Bauern durch die Preisvergabe dazu animieren, sich noch öfter als bisher für das grüne Herz in ihnen zu entscheiden. Tolle Idee!