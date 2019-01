Frühes Aus: Robin Lindenthal (links) und der SCM II schieden bereits nach der 2:4-Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen den SC Achmer aus. Foto: Sven Hallmann-Schüer

Hasbergen. Zwei Meller Mannschaften waren beim Hallenmasters in der Sporthalle Hasbergen angetreten, beide mussten bereits nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Während der SC Melle in seiner Gruppe am Freitag ohne Sieg unglücklich ausschied, verabschiedete sich der SC Melle II am Samstag wenigstens mit einem Erfolg im letzten Gruppenspiel aus dem Turnier.