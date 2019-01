Melle. Auf ein Jahr 2018 mit vielen Auftritten und Aktivitäten konnten die Sänger der Liedertafel Altenmelle bei ihrer Jahreshauptversammlung am 11. Januar 2019 zurückblicken, das betonte der erste Vorsitzende Jürgen Asmann bei seiner Begrüßung in der Gaststätte Barth in Sondermühlen.

2018 war ein Jahr, das durch zwei Konzerte, mehrere Auftritte bei diversen Veranstaltungen und Jubiläen, sowie die Ausrichtung des Altenmeller Juxturnier und Erntedankfestes geprägt war. Der krönende Abschluss in diesem Jahr war die dreitägige Fahrt an die Mosel. Und zu guter Letzt das Adventskonzert mit dem Kindergarten „Stankt Raphael“ Altenmelle am 1. Advent in der St. Matthäus Kirche zu Gunsten der Renovierung des Kirchturmes, das für alle Beteiligten eine ganz besondere Freude war. Das aktive Jahr wurde durch den 1. Kassenwart Werner Rolfing und durch den Chronisten Herrmann Kreymborg in Zahlen und Worten noch einmal dargelegt und Revue passiert gelassen.

Silberner Notenschlüssel

Hannes Frommeyer, der wieder eine Statistik über alle Chorproben und Veranstaltungen geführt hatte, konnte eine positive Bilanz der Beteiligung der Mitglieder ziehen. Reinhold Schlüter, der an allen Chorproben und Veranstaltungen teilgenommen hatte, wurde als fleißigster Sänger geehrt und mit einem Silbernen Notenschlüssel ausgezeichnet. Die Goldene Nadel des Chorverbandes Niedersachsen Bremen erhielt Werner Rolfing für seine 20 Jährige Tätigkeit als 1. Kassenwart im Vorstand.

Der von der Versammlung zum Wahlleiter gewählte Robert Muhle bedankte sich bei dem Vorstand für die geleistete Arbeit in den letzten zwei Jahren. Bei den folgenden Neuwahlen wurden Jürgen Asmann (1. Vorsitzender) und Manfred Schürmann (2. Vorsitzender) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als Kassenwart wurde Werner Rolfing in sein Amt wieder gewählt. Zum 1. Schriftführer wurde der bisherige 2. Schriftführer Gerd Kleine-Böse gewählt. Walter Buck-Siefker hatte seinen Posten als 1. Schriftführer nach 22 Jahren sein Amt niedergelegt. Der Vorsitzende Jürgen Asmann bedankte sich bei Walter Buck-Siefker für seine langjährige und aufopfernde Tätigkeit als Schriftführer und hofft, dass er dem Chor bei allen Aktivitäten und Veranstaltungen noch lange zur Seite steht.

Zum 2. Schriftführer und Pressewart wurden Peter Rohlf und Karl Heinz Dettmer gewählt. Im Festausschuss wurden Herrmann Kreymborg, Peter Rohlf und Karl Heinz Dettmer bestätigt. Auch die Stimmensprecher Hubert Neumann, Reinhard Unnerstall, Werner Lohmann und Hans Joachim Bäumer, sowie Hannes Frommeyer als Statistiker wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Teilnahme am Kreissängerfest

Jürgen Asmann bedankte sich bei der Versammlung für das dem Vorstand entgegen gebrachte Vertrauen und hofft auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Für dieses Jahr stehen schon einige Termine für die Sänger auf dem Plan. So findet in diesem Jahr der „Zweite Altenmeller Frühschoppen“ in Zusammenarbeit mit der „Feuerwehr Altenmelle, den „Büschlingen“ und dem Kindergarten St.Raphael am 2. Juni statt. Bei den Feierlichkeiten zum Jubiläum „850 Jahre Melle“ und beim Kreissängerfest, das in diesem Jahr der „MGV Gesmold“ ausrichtet, ist die Liedertafel dabei. Ein besonderes Anliegen ist den Sängern der „Liedertafel Altenmelle“ auch in diesem Jahr wieder ein kleines Konzert für die Bewohner des DRK Altenheim „Hardach Stift“ zu geben. Das gemeinschaftliche Singen bei anschließendem Kaffee und Kuchen mit den Heimbewohnern und Gästen ist bei allen Beteiligten immer eine freudige Veranstaltung.