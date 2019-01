Vier Jubiläumsvereine und ein Festwochenende in Gesmold MEC öffnen

450 Jahre alt sind die Vereine zusammen, die beim Neujahrsempfang von ihren Sprechern Werner Stieve, Michael Weßler, Gertrud Osterheider und Johannes Morkötter präsentiert wurden. Foto: Norbert Wiegand

Gesmold. Der SV Viktoria, Kolping und die Katholische Frauengemeinschaft (KFD) feiern in diesem Jahr in Gesmold ihr 100-jähriges Bestehen. Der Männergesangverein (MGV) wird 150 Jahre alt. Beim Neujahrsempfang am Mittwochabend im Gasthof Wortmann-Klockenbrink gaben die vier Jubiläumsvereine bekannt, dass sie ein gemeinsames Festwochenende vom 24. bis zum 26. Mai planen, als Dorffest mit Blaskapelle und vorgelagertem Rockmusikabend.