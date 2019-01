Melle. Auf der Dissener Straße zwischen Wellingholzhausen und Dissen ist am Donnerstagmittag ein unbeladener Sattelzug umgekippt. Der 40-Tonner wird zurzeit geborgen. Die Verbindungsstraße zwischen Wellingholzhausen und Dissen ist gegenwärtig gesperrt.

Nach Angaben der Polizei in Melle passierte der Unfall um kurz vor 13 Uhr. Der 48-jähriger Fahrer des Sattelzuges war auf der Dissener Straße von Wellingholzhausen in Richtung Dissen unterwegs, als ihm kurz hinter der Böhnen Mühle ein weiterer Sattelzug entgegenkam. Die beiden schweren Fahrzeuge fuhren aneinander vorbei, und im Zuge dessen geriet der Fahrer einer Firma aus Dissen nach rechts auf den unbefestigten Grünstreifen und rutschte anschließend nach rechts von der Fahrbahn. Über den Hergang gibt es nach Angaben der Polizei widersprüchliche Aussagen.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Der in Richtung Dissen fahrende Wagen muss mit einem Spezialkran geborgen werden. Gegenwärtig dauern die Arbeiten an. Die Verbindung zwischen Wellingholzhausen und Dissen ist daher gesperrt. Die Bergung kann nach Auskunft der Polizei mehrere Stunden dauern. Denkbar ist, dass die Straße am frühen Abend wieder freigegeben wird.