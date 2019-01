Melle/Hannover. Melle gehört zu den 35 niedersächsischen Kommunen, die „WiFi4EU-Gutscheine“ für WLAN-Hotspots erhalten. Das teilte Mittwochabend das Wirtschaftsministerium in Hannover mit.

Städte und Gemeinden in ganz Europa konnten sich bei der Europäischen Kommission um solche Gutscheine im Wert von 15.000 Euro bewerben. Das taten rund 13.000 europäische Kommunen. Insgesamt wurden 2.800 ausgewählt, 35 davon aus Niedersachsen. Die EU stellt dafür bis 2020 120 Millionen Euro zur Verfügung.

Mit dem Gutschein kann Melle nun WLAN-Equipment anschaffen und die Installation der Hotspots finanzieren. Die Kommune muss im Gegenzug laufende Kosten, wie beispielsweise die Internetgebühren und die Instandhaltung des Materials für mindestens drei Jahre tragen.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) erklärte, d ie EU-Mittel aus dem WiFi4EU-Programm seien eine gute Ergänzung zu der geplanten niedersächsischen Förderung von öffentlichen und kostenfreien WLAN-Hotspots. Für die arbeite das Land gerade an einer Förderrichtlinie. Niedersachsen will für die WLAN-Förderung in den nächsten drei Jahren insgesamt elf Millionen Euro zur Verfügung stellen.