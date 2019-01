Melle. Der Unmut in Buer über die mangelnde Präsenz einer Post-Agentur wächst. Mehrere Bürger haben sich bei Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne über die Vakanz beschwert. Unterdessen kündigt Post-Sprecherin Maike Wintjen die Eröffnung einer Interimsfiliale für den 14. Februar an.

Die Situation vor Ort ist mehr als unbefriedigend, denn seit das Ehepaar Schmidt die Agentur in der Q1-Tankstelle zum Jahreswechsel l geschlossen hat, muss der Stadtteil bisweilen auf die Dienstleistungen des gelben Riesen verzichten.

Zwar hat Jochen Bahr einen Mietvertrag für den zukünftigen Standort in dem ehemaligen Handarbeitsgeschäft am Kampingring unterschrieben. Einen konkreten Öffnungstermin konnte die Post jedoch bislang nicht nennen.

Unmut über die Situation

Über diese Situation ist Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne mehr als erzürnt. Er nahm die jüngste Berichterstattung im Meller Kreisblatt zum Anlass, um seinen Unmut über die örtliche Situation dem verantwortlichen Dienststellenleiter bei der Post in Hannover, Stephan Siekmann, in einem Schreiben darzustellen.

„Mir liegt als Bürger auch daran, auf wachsende Imageschäden der Post hinweisen zu dürfen, einer Einrichtung, die eine wichtige Infrastruktur darstellt. Die Bürger in allen Facetten sind zunehmend darüber irritiert, dass die Einrichtung einer Postdienststelle nicht innerhalb von drei Monaten gelingen mag“, äußert sich Finke-Gröne.

Die Post werde als staatliches Instrumentarium und dortige Defizite als eine Art staatlichen Versagens wahrgenommen: „ Das muss doch nicht sein“, betont der Ortsbürgermeister.

Ihm liegen inzwischen 31 Beschwerden von Bürgern vor, die ihn auch persönlich als Ortsbürgermeister in die Verantwortung zögen, was natürlich nicht der Fall sei. Finke-Gröne beklagt, dass die rund 5000 Bueraner derzeit für postalische Dienste ins acht Kilometer entfernte Melle-Mitte fahren müssten. Viele Bürger, Alters bedingt oder ohne Fahrzeug, seien momentan postalisch von der Welt abgeschnitten, worin Finke-Gröne einen sozialen Abbau sieht.

Er bezieht sich auf das Meller Kreisblatt, das zu Recht frage, ob die Post überhaupt noch ein regionales Versorgungsinteresse habe. Die Proteste hätten inzwischen auch politische Vertreter in Bund und Land erreicht: „Sie täten nicht nur uns Bürgern, sondern auch Ihrem Unternehmen einen großen Gefallen, schnell für eine funktionierende Postdienststelle zu sorgen“, meint Finke-Gröne.

Freude bei der Post

Auf Nachfrage teilte Maike Wintjen am Mittwoch mit, dass die Interimsfiliale (Übergangslösung) ab Donnerstag, 14. Februar am Kampingring zur Verfügung stehen wird: „Es freut uns, dass wir mit diesem Standort für unsere Kunden in Melle-Buer das Filialnetz wieder komplettieren können“, erklärte die Sprecherin der Post.

Dass sich die Eröffnung bis dahin hinauszögern wird, begründet Maike Wintjen mit den Vertragsverhandlungen, bei denen sich die Vertragspartner einig werden müssten, bevor kommuniziert werde.

Bitte um Verständnis

Es sei von Anfang an feste Absicht der Post gewesen, in Buer eine neue Partnerfiliale einzurichten. Dazu wurden Verhandlungen mit Kaufleuten über den Betrieb einer Postfiliale geführt, parallel auch Gespräche hinsichtlich der Anmietung von Räumen und eine Personalakquise für den Betrieb einer Interimsfiliale durch die Post.

Eine Standortlösung habe sich schon vor einiger Zeit abgezeichnet, konnte jedoch nicht offiziell kommuniziert werden: „Wir bitten um Verständnis, dass die Dinge leider etwas mehr Zeit in Anspruch genommen haben, als dieses zunächst geplant war“, erklärt Maike Wintjen.

Über die exakten Öffnungszeiten konnte sie noch keine Angaben machen. Sie werden mitgeteilt, wenn sie definitiv feststehen.