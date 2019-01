Melle. Die Zwischenbilanz der Nabu-Aktion „Stunde der Wintervögel“ offenbart schlechte Nachrichten von der Amsel. Insgesamt zeigen sich die Wintervogelbestände aber recht stabil. Darüber freut sich auch Volker Tiemeyer vom Vorstand der Meller Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON).

Mit bundesweit nur 2,75 Amseln pro Garten fährt die Amsel ihr mit Abstand schlechtestes Ergebnis ein“, bilanzierte Nabu-Fachmann Lars Lachmann. Das sei ein Rückgang von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sicherlich habe dabei auch der trockene Sommer eine Rolle gespielt, da Jungvögel auf Regenwürmer angewiesen sind, die sie nur bei feuchtem Boden leicht finden können. Als Hauptgrund für das Amselsterben benennt er aber die die Usutu-Epidemie, die im vergangenen Sommer erstmals fast deutschlandweit aufgetreten ist.

„Das seit 1996 aus Afrika eingeschleppte Virus verursacht mittlerweile auch im Osnabrücker Land Verluste“, bestätigte Tiemeyer. Aus Sondermühlen und Markendorf seien der SON im Sommer 2018 Verdachtsfälle gemeldet worden, sodass auch auf die Entwicklung des Meller Amsel-Bestands mit Argusaugen geachtet werden sollte.

Keine Zahlen für Melle

Der Nabu gab gestern auch die ersten Teilnehmerzahlen der Erfassungs-Aktion bekannt. Demnach haben bereits über 96000 Teilnehmer aus rund 66000 Gärten und Parks dem Nabu ihre Beobachtungen gemeldet. Damit dürften die Teilnehmerzahlen aus dem Vorjahr erneut deutlich übertroffen werden. „Wir freuen uns über die hohen Teilnehmerzahlen und das große Interesse an der heimischen Vogelwelt“, sagte Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. „So werden unsere Ergebnisse noch aussagekräftiger.“

Das sieht Volker Tiemeyer ähnlich. Er bedauert aber, dass der Nabu die Teilnehmerzahlen nicht aufgeschlüsselt hat. „Spannend wäre es zu wissen, wie viele Teilnehmer ihre Ergebnisse aus Melle gemeldet haben.“

Eine zweite Aussage des Nabu unterstützt die SON ausdrücklich. Den Vögeln helfe es, wenn immer mehr Menschen ihren Garten als Mini-Naturschutzgebiet begreifen und ihn entsprechend vogelfreundlich gestalten würden, erklärte ein Nabu-Sprecher.

Gärten für Vögel

„Den Garten als Mini-Naturschutzgebiet begreifen: Ein enorm wichtiges Thema, das die SON in nächster Zeit verstärkt aufgreifen wird“, erklärte Tiemeyer. Denn mit etwas über zehn Prozent der Fläche besitze der Siedlungsraum eine bisher immens unterschätze Bedeutung für den Naturschutz. „Ihn vogelfreundlicher zu gestalten birgt ein großes Potenzial für die Vogelwelt, ja für die Tiere im häuslichen Umfeld im Allgemeinen“, hob der SON-Experte hervor.

Anzeige Anzeige

Wenn Vogelfreunde bei der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ am heimischen Futterhäuschen weniger zu zählen hatten, dann lag das vor allem am Wetter. „Der bisher europaweit sehr milde Winter sorgt dafür, dass weniger Wintervögel aus dem Norden und Osten zu uns kommen und dass viele Waldvögel auch außerhalb der Gärten genug zu fressen finden und nicht zu den Futterstellen kommen“, berichtete Lachmann. Auch der plötzliche Wintereinbruch am Zählwochenende mit starken Schneefällen in Süddeutschland habe daran nichts mehr geändert. Die Zahlen für die typischen Futterhausbesucher Kohlmeise, Blaumeise, Eichelhäher, Buntspecht, Gimpel, Sumpf-, Tannen- und Haubenmeise seien aus diesen Gründen etwas niedriger als im Schnitt.

Mehr Heckenbraunellen

Gleichzeitig sei ein größerer Anteil an Teilziehern wegen der milden Temperaturen in Deutschland geblieben. „Es wurden mehr Ringeltauben, Heckenbraunellen und Rotkehlchen gezählt“, sagte Lachmann. Insgesamt liege die Zahl der gesichtete Vögel pro Garten mit 38,2 etwa auf Vorjahresniveau und damit vier Prozent unter dem langjährigen Mittelwert.

„Auch in Melle verweilen derzeit überdurchschnittlich viele Rotkehlchen“, bestätigte Tiemeyer den deutschlandweiten Trend.

Am häufigsten gesichtet wurde wie im Jahr zuvor der Haussperling vor Kohlmeise, Blaumeise, Feldsperling und Amsel. Bei den Grünfinken sei das Ergebnis auf niedrigem Niveau nicht ganz so schlecht wie erwartet.

Zur Aktion: Zum neunten Mal rief der Nabu zur bundesweiten „Stunde der Wintervögel“ auf.

Der Zeitraum wird von den Ornithologen gewählt, weil dann neben den „Standvögeln“, die das ganze Jahr über bei uns bleiben, auch zusätzliche Wintergäste erfasst werden können, die aus dem noch kälteren Norden und Osten nach Mitteleuropa zogen.

Ziel dieser Aktion ist es, so viel wie möglich über die gefiederten Gartenbewohner herauszufinden: Wo kommen sie vor? Wo sind sie häufiger und wo seltener geworden?

Im Anschluss wird der Nabu die Daten auswerten und nach Vogelarten, Bestandszahlen und Beobachtungsorten sortieren. Daraus entwickeln die Tier- und Naturschützer auf lange Sicht gezielte Projekte, die dem Schutz der Vögel dienen. Bei diesen Bemühungen werden dann auch wieder Organisationen wie die Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON) Melle eingebunden.

Bis zum 15. Januar können Zählergebnisse noch nachgemeldet werden, auch die Eingabe von Meldungen, die per Post kommen, steht noch aus. Die Endauswertung der Ergebnisse ist für Ende Januar geplant.