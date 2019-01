Melle Am ersten Tischtennis-Punktspielwochenende des neuen Jahres haben sich die erste und die zweite Frauenmannschaft der SV Oldendorf im Oberliga-Kracherspiel mit 7:7 getrennt.

Damen, Oberliga

SV Oldendorf - SV Oldendorf II 7:7

Zum Rückrundenstart konnten die jeweiligen Tabellensituationen der SVO-Teams kaum unterschiedlicher sein: Während die Erste als Tabellenzweiter leise Aufstiegshoffnungen hegt und weiterhin oben mitspielen will, geht es für die Zweite schon seit Saisonbeginn um jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. So gingen beide Mannschaften hoch motiviert in die Partie.

Und es bahnte sich bereits in den Anfangsdoppeln ein wahrer Tischtenniskrimi an. Die beiden SVO-Teams teilten sich die Punkte und gingen mit einem 1:1-Unentschieden in die Einzelspiele. Hier hatte dann zunächst die Zweite die Nase vorn und erspielte durch Siege von Maren Henke und Maike Bill eine knappe Führung. Davon unbeeindruckt, spielte die Erste zeitweise umso stärker auf, erarbeitete sich eine 6:4-Führung, ließ dann jedoch etwas nach. Diese Chance nutzte die Reserve und glich auf 6:6 aus. In den beiden entscheidenden Einzeln behielt Gina Henschen aus der Ersten die Nerven und hatte Luize Miezite klar im Griff. Am Nebentisch jedoch machte Maike Bill, Spielerin der Zweiten, das Rennen und schlug Jana Knappmeier in einem ausgeglichenen Match mit 3:1. Somit trennten sich die beiden SVO-Teams mit einem 7:7-Unentschieden. Mit dem Ergebnis können beide Teams leben. Für die Reserve gilt es in den kommenden Wochen, die Form zu halten und weitere wichtige Punkte zu sammeln. Derweil wird die Erste alles daransetzen, die minimale Aufstiegschance so lange wie möglich zu wahren.

Punkte für SVO I: Linn Hofmeister/Jana Knappmeier, Gina Henschen/Ashley Pusch (1), Pusch (1), Henschen (2), Hofmeister (2), Knappmeier (1). Punkte für SVO II: Maren Henke/Diane Visbeck (1), Maike Bill/Luize Miezite, Henke (2), Bill (2), Visbeck (2). nhen