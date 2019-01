Bruchmühlen Wegen extremer Schieflage mit Trägerbruch musste die Holzbrücke am ehemaligen Kanuanleger im August 2018 abgerissen werden. Doch sie fehlt den Menschen.

35 Jahre leistete die Brücke neben dem ehemaligen Kanuanleger treue Dienste für Spaziergänger und Fußgänger. Der Fahrradtourismus am Else-Werre-Radweg boomt seit Jahren. „Es war so schön, direkt am Fluss entlangzufahren“, meinte ein Riemsloher, der wie alle Radfahrer den ebenso schnellen wie idyllischen Verbindungsweg zwischen Bennien und Düingdorf liebte.

Alternative zur Hauptstraße

„Schnell mal über die Holzbrücke zur Meller Straße.“ So dachten Viele über die ruhige, entspannte Parallellösung im Grünen als Alternative zur Hauptstraße mit starkem Auto- und Lkw-Verkehr.

Einheimische Fußgänger freuten sich über den landschaftlich reizvollen Spaziergang ebenso wie fremde Kurzbesucher. „Ich kenne mich hier nicht aus, warte auf ein Rezept und nutze die Wartezeit für einen kurzen Rundgang“, erzählte eine Seniorin, die voll des Lobes über die schöne Umwelt am Fluss war.

Vier Erzieherinnen und zwölf Kinder aus dem Lukas-Kindergarten kamen des Weges. „Die Brücke fehlt uns sehr, denn wir haben auf der anderen Seite im Sommer gern an Tisch und Bänken gesessen und mit den Kindern eine Pause eingelegt“, berichteten Alissa Thiemann und Samira Götz. Es sei jedoch höchste Zeit für die Sperrung gewesen. „Wir dachten oft beim Überqueren, hoffentlich stürzen wir nicht in den Fluss.“

Keine andere Lösung als Abriss

Vermutlich sei es wegen der anhaltenden Hitze im vergangenen Sommer zu einem Trägerbruch gekommen, erläuterte Stadtsprecher Jürgen Krämer. Der Schaden sei derart groß gewesen, dass keine andere Lösung als Sperrung und Abriss machbar gewesen sei.

Die aktuellen Planungen auf Vorschlag des Tiefbauamtsleiters Thomas Große-Johannböcke sehen eine neue Brücke als Stahlträgerkonstruktion vor. Der Bohlenbelag soll aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) auf einer rutschfesten Beschichtung erstellt werden.

Die Brücke darf auch in Zukunft nur von Fußgängern und Fahrradfahrern genutzt werden, so Jürgen Krämer. Die Investition in Höhe von rund 50000 Euro sei im Haushaltsplan vorgesehen. „Wann genau mit den Arbeiten begonnen wird, ist derzeit noch offen“, erklärte der Meller Stadtsprecher.