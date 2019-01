Rödinghausen Die Fiedel-Liese und der Orgeldreher aus Bünde sind am Sonntag, 13. Januar, ab 11 Uhr beim Kulturfrühstück im Rödinghausener Haus des Gastes zu hören.

Als „Stadthistoriker“ hat er sich in der Region einen Namen gemacht, der in Bünde lebende Jörg Militzer. Eine Bezeichnung, die er selbst weniger gern hört. Denn zum einen suggeriert der Begriff, Militzer sei ein städtischer Angestellter, und zum anderen, dass er Geschichte studiert habe. Da beides nicht der Fall ist, bezeichnet er sich lieber selbst als selbstständigen „Kulturvermittler“, und in dieser Funktion ist er in vielerlei Hinsicht aktiv.

Auch in Rödinghausen ist er nicht zuletzt durch Moderationen beim Oldtimer-Treffen auf dem Kilver Markt oder dem Herbstfest in Bruchmühlen bereits mehrfach „aufgefallen“.

Aus der Stadtgeschichte heraus ist ein weiteres seiner Betätigungsfelder entstanden. Seit knapp drei Jahren schlüpft Militzer in die Rolle des „Bünder Orgeldrehers“. Unterstützt von seiner Partnerin, der „Fiedel-Lise“, auf der Geige und dem Orgelaffen „Caruso“ tourt das Trio mittlerweile durch ganz Deutschland und erfreut Jung und Alt mit seinem umfangreichen Repertoire an Melodien.

Doch wer Militzer kennt, der weiß, dass vorwiegend das gesprochene Wort sein Metier ist. So kombinieren der Orgeldreher und sein kleines „Orchester“ einen bunten musikalischen Strauß mit allerlei Wissenswertem und Heiterem nicht nur aus der Musikwelt. Dabei kam ein Unterhaltungsprogramm der besonderen Art heraus. Unter dem Titel „Musikalische Reise durch Zeit und Raum“ feiert dieses Programm beim ersten Kulturfrühstück im Jahr in Rödinghausen Premiere. pm/nw

Karten gibt es an der Tageskasse.