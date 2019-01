Vom 11. Januar bis zum 3.März stehen exzentrische, bunte Vögel auf der Bühne im GOP-Kaiserpalais Bad Oeynhausen.

Bad Oeynhausen Die Künstler beeindrucken mit jeder Menge Überraschungseffekten. Schräg, schrill, außer der Reihe tanzend – in der Show „Freaks“ wird das Außergewöhnliche gefeiert. Am Freitagabend um 20 Uhr ist die Premiere für die neue Show, die als „unheimlich – unheimlich schön“ angekündigt wird.

Bizarr und seltsam

„Normal ist definitiv zu langweilig“, lautet dabei das Motto. Die Welt des Spektakels, der Varieté- Bühnen und Zirkusmanegen war stets ein Ort, an dem das Besondere zur Sensation werden durfte: beseelt von Menschen mit seltsamen, oftmals bizarren Eigenschaften.

Das Andere und das Abwegige gibt dem Leben seinen wahren Reiz. Mit „Freaks“ unter der Regie von Detlef Winterberg wird diese Tradition völlig neu interpretiert.

Spektakuläre Effekte

„Freaks“ spielt auf allen Ebenen mit der Faszination des Besonderen – mit einem ungewöhnlichen Artisten-Ensemble, großartigen Effekten, einem spektakulären Bühnenbild und einer Inszenierung, die unter die Haut geht.

Neben Akrobatik und Partnerakrobatik, Vorführungen am Luftring, am Seil und am Vertikaltuch kann auch eine Schwertschluckerin bewundert werden. Musik und Comedy gehören ebenso zum Programm. pm/nw

Showtime ist immer mittwochs bis sonntags. Tickets gibt es ab 25 Euro unter Telefon 05731/74480 oder auf www.variete.de.