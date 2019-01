Melle Schafft der SC Melle den Hattrick beim Fußball-Leo? Als Fußballer des Jahres 2018 der Region ist Yakup Akbayram nominiert. Er könnte nach Lukas Kleine-Kalmer und Jonas Strehl als dritter SCM-Spieler in Folge den „Leo-Award“ gewinnen. Noch kann abgestimmt werden.

„Ich freue mich, nominiert worden zu sein. Das ist etwas Besonderes“, sagt Akbayram. Neun Tore hat der trickreiche Offensivspieler in der aktuellen Landesliga-Spielzeit bisher erzielt und so maßgeblich zum Aufschwung seines Teams nach dem verpatzten Saisonstart und dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz beigetragen. Auch als Vorlagengeber ist der 27-Jährige gefragt.

Der Protagonist weiß seine Leistung einzuordnen: „Die Nominierung habe ich dem Team zu verdanken. Ich spiele nicht meine beste Saison und bin sicherlich nicht der große Läufer. Ich nehme mir Auszeiten, bin im entscheidenden Moment aber an der richtigen Stelle.“

Der Edeltechniker mit Torriecher könnte bei der Nacht des Sports am 25. Januar im Alando-Palais in Osnabrück als dritter SCM-Spieler in Folge nach den Mittelfeldstrategen Lukas Kleine-Kalmer und Jonas Strehl den Leo für den besten Fußballer der Region mit nach Hause nehmen.

Neben Akbayram sind nominiert: Torwart Christoph Bollmann (TuS Bersenbrück), Mittelfeldstratege Lukas Reinecke (TSV Wallenhorst), Routinier Christoffer von Rekowski (geb. Meyer-Potthoff/BSV Holzhausen), Abwehrspieler André Lüken (VfR Voxtrup) und Torjäger Tim von dem Brinke (Quitt Ankum).

„Ich lasse mich überraschen“, blickt der Grönegauer nach seiner ersten Leo-Nominierung der Entscheidung gelassen entgegen. Er will gemeinsam mit der Mannschaft an der zehnten Nacht des Sports teilnehmen – wenn nicht genau in den Stunden ein fröhliches familiäres Ereignis ansteht. Denn Akbayram sieht Vaterfreuden entgegen.

Natürlich wäre es schön, wenn er die kleine Serie der Meller Fußball-Leo-Gewinner fortschreiben könne, so Akbayram. Doch der Fokus liegt bereits auf der Rückrunde in der Fußball-Landesliga. Schließlich gilt es für den momentanen Drittletzten, die Abstiegszone schnell zu verlassen. „Wir müssen gut in die Rückserie starten. Ich könnte viel ruhiger schlafen, wenn wir nicht mehr auf einem Abstiegsplatz stünden“, bekennt der 27-Jährige, zieht aus der Situation aber auch Motivation: Nachdem der SCM vier Monate lang die Tabelle vom Ende her habe betrachten müssen, sei der Siegeshunger riesig.

Das Leo-Voting läuft bis einschließlich Donnerstag, 10.Januar, unter nachtdessports-os.de. Alle Kandidaten gibt es auf noz.de/leo-award.