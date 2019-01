Melle Es geht um Ideen, Wünsche und Anregungen von Jugendlichen: Bei der 3. Jugendkonferenz am Donnerstag, 21. Februar, haben Jugendliche ab dem siebten Schuljahr das Sagen. Sie sind zur Teilnahme an der ganztägigen Veranstaltung im Forum eingeladen.

Bereits im Vorfeld der Jugendkonferenz erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre ünsche und Ideen zu äußern. Dazu hat die Stadt die Internetseite www.jugendkonferenz-melle.de eingerichtet.

Hier können die Jugendlichen ihre Ideen, Wünsche und Anregungen mit einem Foto oder einem Video einstellen. Über ein Votingsystem bekommen die jungen Leute dort die Gelegenheit, über die genannten Themen abzustimmen. Die dort eingestellten Themen sollen dann während der Jugendkonferenz von den Teilnehmern bearbeitet und zum Abschluss den politischen Vertretern und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Langfristiges Instrument

Die Kinder- und Jugendbeteiligung hat der Stadtrat als selbstverständliches und langfristiges Instrument in die Arbeit der Stadt eingebunden. Damit soll Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben werden, sich aktiv an politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Stadt zu beteiligen und so von ihrem Recht an Mitbestimmung Gebrauch machen. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen trägt dazu bei, dass sie lernen Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Gleichzeitig werden dadurch das Selbstbewusstsein, die Meinungsbildung und soziale Kompetenzen gestärkt.

Zur Jugendkonferenz sind alle Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse eingeladen. Anmeldungen für die Jugendkonferenz nimmt die Stadtjugendpflegerin Tanja Werges, Telefon 05422/965-417, entgegen.