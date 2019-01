Melle Die Alte Posthalterei, das älteste Gebäude in Melle, dient dem Heimatverein Melle als Veranstaltungsort für seine monatlichen Vortragsabende. Auch in diesem Jahr hat der Verein wieder ein abwechslungsreiches und informatives Programm zusammengestellt.

Den Auftakt bildet am Montag, 14. Januar um 19.30 Uhr ein Reisebericht zum Thema: „Armenien und Georgien“. Es referiert Reinhard Stöcker aus Melle.

Weiter geht es am Montag, 11. Februar mit dem Reisebericht über „Bären, Bisons, Gold und Erdöl – West-Kanada und Alaska“. Ab 19.30 Uhr spricht Karl Schäffer aus Melle über seine Erlebnisse.

Vortrag „Spurensuche“

Die Mitgliederversammlung des Heimatvereins am Montag, 18. März beinhaltet die Präsentation „850 Jahre Melle – Highlights der Stadtgeschichte (1169 bis 2019“, ehe am Montag, 8. April ab 19.30 Uhr ein Dokumentarfilm von Helmuth Kohn aus Bramsche über den Künstler Erich Engelbrecht auf dem Programm steht. „Mein Weg mit Bello“ lautet der vielversprechende Titel des Films. „Der Absturz eines amerikanischen Agentenflugzeugs am Dümmer im Jahre 1945“ von Martin Frauenheim aus Hagen bestimmt den Verlauf des Treffens am Montag, 13. Mai.

Fortgesetzt wird die Reihe am Montag, 17. Juni mit einem Vortrag über „Industriearchitektur im Wandel – eine Spurensuche in Melle“. Ab 19.30 Uhr referiert Hans-Georg Haarmann aus Melle. Weiter im Programm geht es am Montag, 15. Juli mit einem Vortrag zum Thema „Melle und der deutsch-französische Krieg von 1870/71“ von Uwe Plaß aus Melle.

Multivisionsschau über Tibet

Den Reigen nach der Sommerpause eröffnet am Montag, 9. September, eine Multivisionsschau über Tibet von Udo Menzel aus Osnabrück, während am Montag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr ein Vortrag „Tom Winkler – Leben und Werk“ von Christian Hofmeister aus Neuenkirchen auf dem Programm steht.

Um das Thema „Täglich neue Schätze – aus der Geschichte der Archäologie“ von Bodo Zehm aus Melle geht es am Montag, 11. November, um 19.30 Uhr, und den Reigen beschließt am Montag, 16. Dezember ein plattdeutscher Adventsabend mit Elisabeth Benne aus Bad Rothenfelde.