Ehrenamt in Melle wird aufgewertet

Läutet für das Ehrenamt: Kaja Rauer (Mitte), hier zusammen mit Bürgermeister Reinhard Scholz und der Gleichstellungsbeauftragten Marita Feller. Archivfoto: Simone Grawe

Melle. Die erste Freiwilligenkoordinatorin in Melle, Katja Rauer, ist mit Feuereifer in ihrem neuen Job gestartet. Eine Powerfrau, durch die das Ehrenamt in Melle aufgewertet wird, findet unsere Kommentatorin.