Melle Mit viel Power, Freude an der Arbeit und einem positiven Ausblick hat für Katja Rauer die Arbeit im neuen Jahr begonnen.

In einem Gespräch mit dem „Meller Kreisblatt“ zieht die erste Freiwilligenkoordinatorin der Stadt ein erstes Fazit ihrer Tätigkeit.

Über 400 Vereine, Verbände und Institutionen gibt es in Melle. Deren bestehende Vielfalt zu erhalten, die Vereine zu unterstützen und zu begleiten sowie Themen anzubieten, die rund um das Ehrenamt bewegen: Das sind die Aufgaben von Katja Rauer.

„Resonanz ist überwältigend“

Seit gut drei Monaten bietet die Freiwilligenkoordinatorin Beratungen und Sprechstunden an; ein Angebot, mit dem die Stadt den Nerv getroffen hat: „Die Resonanz ist überwältigend. Die Zeit war reif. Es gibt ganz viele Menschen, die zu mir kommen, um sich beraten zu lassen“, äußert sich Kajta Rauer mit Blick auf den überaus gelungenen Start.

„Es ist wirklich ein schönes Arbeiten. Ich habe schon tolle Menschen kennengelernt und tolle Projekte auf den Weg bringen können. Ich finde hier sehr große Unterstützung, nicht nur durch die Vereine, sondern auch innerhalb der Verwaltung“, betont die Sozialpädagogin, die insbesondere die Vielfältigkeit ihrer Tätigkeit schätzt.

Gewinn für beide Seiten

Es ist nach ihren Worten ein Gewinn auf beiden Seiten: „Es gibt viele Bürger, die sich engagieren wollen, aber nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt.“ In diesem Punkt setzt die Koordinatorin an. Sie gibt Tipps und Ratschläge für junge Menschen, die sich in einer Jugendgruppe einbringen wollen, sie berät Menschen im Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand, die ihre Freizeit sinnvoll nutzen möchten, oder gibt Vereinen und Einzelpersonen Hilfestellung, die zum Beispiel Helfer für ein Sommerfest suchen oder eine Begleitung für ein Konzert.

Auf der Homepage der Stadt wird in Kürze die Datenbank „Freinet“ eingerichtet. Auf dieser Internetplattform können Organisationen, Vereine und Initiativen ihre projektbezogenen oder langfristigen Einsatzmöglichkeiten darstellen.

Wer möchte Senioren begleiten?

Regelrecht ins Schwärmen gerät Katja Rauer im Rückblick auf die Info-Veranstaltung zum Thema Datenschutzverordnung mit über 200 Teilnehmern. Diese Zahl habe alle Erwartungen übertroffen.

Die während der Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft mit einer Urkunde geehrten Seniorenbegleiter freuen sich auf Vermittlungsangebote. Es gibt aber noch Luft nach oben: „Für Melle-Mitte und Riemsloh werden noch Freiwillige für die Seniorenbegleitung gesucht“, wirbt Katja Rauer für weitere Interessenten. Sie können sich im Ehrenamtsbüro unter 05422/965-266 melden. Das Büro ist dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 12.30 Uhr besetzt, Sprechstunde ist dienstags von 14 bis 16 Uhr.

Das Ehrenamt liegt Katja Rauer nicht nur beruflich am Herzen: Sie ist im Verein Rückenwind aktiv und soll im Frühjahr in den Vorstand des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises gewählt werden.