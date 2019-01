Melle In diesem Jahr wird es wieder eine 72-Stunden-Aktion der Landjugend geben. Eigentlich sogar zwei, denn es gibt zwei Landjugend-Organisationen, die den Aktionstermin koordiniert haben.

Das geht in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal unter. Es gibt die KLJB, die Katholische Landjugendbewegung Deutschlands und die Niedersächsische Landjugend.

Während die Katholiken ihre Aktion alle sechs Jahre durchführen, bleiben die niedersächsischen Landjugendlichen jeweils vierjährlich drei Tage wach.

Wieder 130 Gruppen?

So auch in Melle. In Wellingholzhausen entstand 2013 ein Barfußweg im Bürgerpark durch die KLJB. Und die (Niedersächsische) Landjugend Neuenkirchen legte 2015 eine Boulebahn auf dem Sportplatz in Neuenkirchen an und baute gleich noch ein Grillhütte daneben.

In diesem Jahr fallen die 72-Stunden-Aktionen beider Organisationen zusammen und werden jeweils vom 23. bis 26. Mai durchgeführt.

2013 hatten sich im Bistum Osnabrück 130 Gruppen an der KLJB-Aktion beteiligt, berichtet Christian Scholüke, der Pädagogische Leiter und Geschäftsführer des Dachverbands Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Da waren dann auch Schulen und Jugendtreffs darunter. Auch aktuell sehe es wieder nach guter Beteiligung aus, bislang haben sich 90 Gruppen angemeldet. Er gehe davon aus, dass die Zahl 130 erneut erreicht werde, so Scholüke. Aus Melle hat sich bislang die Katholische Jugend St. Matthäus angemeldet.

Die Wellingholzhausener wollen prinzipiell auch wieder mitmachen, aber die anstehenden Vorstandswahlen abwarten, „denn der neue Vorsitzende muss das natürlich mittragen“, so Frederik Niederniehaus, der nach drei Jahren als Vorsitzender nicht wieder antritt. Einen Kandidaten für seine Nachfolge gebe es aber bereits.

Anzeige Anzeige

Bistumsweit wurde wieder die Variante „Get it“ gewählt. Das heißt, die Teilnehmer erfahren erst mit dem Startschuss um 17.07 Uhr, welches Werk sie innerhalb 72 Stunden zu vollbringen haben. Für die von der KLJB bundesweit durchgeführte Aktion gibt es auch weitere Optionen, sodass andere Teilnehmer durchaus auch schon vorher erfahren können, welche Aufgabe ansteht.

Die Neuenkirchener Landjugendlichen wollen sich ebenfalls beteiligen, so ist es in der Jahreshauptversammlung im Dezember beschlossen worden, berichtet Laura Allerdissen, die Vorsitzende als Teil einer Doppelspitze ist. Der Vorsitzende der Oldendorfer Landjugend, Jannis Brockfeld, will unter den Mitgliedern ein Meinungsbild einholen.

Die Landjugend Riemsloh-Hoyel werde sich nicht beteiligen, sagte Maximilian Ramspoth. Die Konzentration gelte dem Trecker Treck im September.

In Gesmold liegt die Landjugendarbeit derzeit brach.

Anmeldeschluss für die KLJB-Aktion ist der 28. Februar und für die Aktion der Niedersächsischen Landjugend am 31. Januar.