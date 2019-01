Melle. Meller Riesenspaß, Melle tischt auf, Herbstfest, Fabelhaftes Melle – zu den großen Veranstaltungen öffnen die Geschäfte in Melle-Mitte auch sonntags. Die Termine der verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2019.

Im Jahr 2019 gibt es in Melle nach Angaben der Werbegemeinschaft Melle City an folgenden vier Tagen einen verkaufsoffenen Sonntag in Melle-Mitte:

24. März 2019 , 13 bis 18 Uhr (Meller Riesenspaß beim Frühlingserwachen)



, 13 bis 18 Uhr (Meller Riesenspaß beim Frühlingserwachen) 23. Juni 2019 , 13 bis 18 Uhr (Melle tischt auf)

, 13 bis 18 Uhr (Melle tischt auf) 29. September 2019 , 13 bis 18 Uhr (Meller Herbstfest)

, 13 bis 18 Uhr (Meller Herbstfest) 3. November 2019, 13 bis 18 Uhr (Fabelhaftes Melle)