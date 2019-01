In Melle werden am Samstag die ausgedienten Tannenbäume eingesammelt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Melle. Die Weihnachtsfeiertage sind längst vorbei, nach Silvester und Neujahr ist der Alltag eingekehrt. Zeit, um sich vom Tannenbaum zu trennen. Unsere Auflistung gibt an, an welchen Terminen in Melle die Weihnachtsbäume eingesammelt werden.