Im Kellenberg wurden von der SON Winterquartiere für Echsen und Schleichen geschaffen. Foto: Karl Schäffer

Buer. Ehrenamtlichen Mitarbeiter der Meller Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON) haben jetzt in großem Maßstab Lebensräume von Waldeidechse und Bildschleiche geschaffen. Dazu rückte in den Meller Ortsteilen Meesdorf und Markendorf auf stiftungseigenen Flächen sogar ein Bagger an.