Post in Melle-Buer: Noch hat sich nichts getan

Die nächstgelegene Post-Agentur für die meisten Bueraner dürfte der Tabak- und Zeitschriftenhandel im E-Center in Gerden sein. Foto: Michael Hengehold

Buer Wer gehofft hatte, dass es in Sachen Postagentur in Buer am Montag vorangeht, wurde enttäuscht.