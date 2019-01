Melle. Ein Vortrag von Gerhard Lohmeier aus Osnabrück über Weihnachtskrippen bildet am Mittwoch, 9. Januar, den Abschluss der Veranstaltungsreihe zum 100-jährigen Bestehen des Heimatvereins Melle.

Unter dem Leitgedanken „In dulci jubilo“ hat Gerhard Lohmeier seinen Vortrag gestellt, den er am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Alten Posthalterei hält.

Der Vortragsabend ist in die Ausstellung „Weihnachtskrippen: Heimatlich – orientalisch – weltumspannend“ eingebettet, die noch bis einschließlich Sonntag, 13. Januar, jeweils freitags bis sonntags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr in der Alten Posthalterei ihre Tore geöffnet hält.

Krippen dokumentiert

Gerhard Lohmeier, der Vorsitzende des Vereins der Krippenfreunde Osnabrück-Emsland, hat nicht nur viele Jahre lang verschiedene Kirchenkrippen dokumentiert, sondern auch zahlreiche Weihnachtskrippen beschrieben, die in den Familien aufgestellt werden.

Neben einem kurzen geschichtlichen Überblick wird der renommierte Krippenexperte während seines Vortrages ausgewählte Kirchen- und Hauskrippen vorstellen, die zu den bedeutendsten ihrer Art im Osnabrücker Land zählen.