MELLE/CHICAGO. Die Städtepartnerschaft zwischen dem niedersächsischen Melle und New Melle im US-Bundesstatt Missouri hat in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Aus dieser transatlantischen Freundschaft gingen in den vergangenen drei Dekaden zahlreiche außergewöhnliche Aktivitäten hervor.

Dieses Engagement ist aus diplomatischer Sicht als derart vorbildlich einzustufen, dass der Deutsch-Amerikanische Freundeskreis Melle vor einigen Monaten die Einladung erhielt, die Höhepunkte dieser Sister-City-Verbindung in einem Beitrag für die Homepage des Generalkonsulates der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Chicago zusammenzufassen. Jetzt wurde der Beitrag in deutscher und in englischer Sprache auf der Internetseite der Auslandsvertretung veröffentlicht.

Wertschätzung

„Wir sehen darin eine Wertschätzung unserer bisherigen Arbeit und verbinden damit den Anspruch, auf das Erreichte aufzubauen“, erklärte Stadtsprecher Jürgen Krämer, der Vorstandsmitglied des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises ist und die Abhandlung für die Internetseite verfasste.

In diesem Beitrag heißt es unter anderem: „Die Städtepartnerschaft zwischen dem niedersächsischen Melle und New Melle im US-Bundesstaat Missouri blüht, wächst und gedeiht. Am 18. Juni 1988 mit der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden offiziell besiegelt, sind aus dieser Sister-City-Verbindung im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche außergewöhnliche Projekte hervorgegangen, die teilweise sogar überregionales Interesse weckten.

Was dabei besonders beeindruckt: Die Partnerschaft wird auf deutscher Seite vom Deutsch-Amerikanischen Freundeskreis Melle und auf US-amerikanischer Seite von der New Melle-Melle Friendship Society auf rein ehrenamtlicher Basis mit Leben erfüllt – getragen von einem kleinen Kreis engagierter Akteure.

Zahlreiche Projekte

Die Projekte, die seit der Gründung der Städtepartnerschaft realisiert wurden, können sich wahrlich sehen lassen: Zum Beispiel die offizielle Übergabe des aus Markendorf stammenden „Steins der Freundschaft“ in der amerikanischen Schwestergemeinde (1994), die Einweihung des Einwanderer-Denkmals in New Melle (2005), die Bestimmungsübergabe des New-Melle-Platzes in Melle-Mitte (2007), die Herausgabe des Buches „Melle(r) in der Neuen Welt – Ein Brückenschlag aus dem Osnabrücker Land in die USA und zurück“ (2007) und die Veröffentlichung des Fotobandes „20 Jahre Städtepartnerschaft Melle-New Melle – Bilder einer transatlantischen Freundschaft“ (2008).

Hinzu kamen die Herausgabe einer eigenen Vereinsbriefmarke in Kooperation mit der CITIPOST Osnabrück (2011), die Teilnahme an der Steuben-Parade in New York (2012), die Herausgabe der Reinhard-Klink-Radierung zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft (2013) und das Anlegen des Amerika-Hains in Buer (2015).

Doch was wäre diese Sister-City-Verbindungen ohne die gegenseitigen Besuche, welche die Amerikafreunde aus Deutschland in die USA und welche die Freude aus New Melle nach Deutschland führen? All diese Reisen waren stets mit Aufenthalten in der jeweiligen Partnerkommune verbunden, kombiniert mit einem Rahmenprogramm, das den Besuch touristischer Highlights in den Vereinigten Staaten und in der Bundesrepublik umfasste.“