Melle. Aus weitem Umkreis reisten sie an: Vierbeinige Modells präsentierten sich bei der Winter-Zuchtschau des Teckelklubs Melle-Grönegau von ihrer schönsten Seite.

Züchter, aber auch Teckelfreunde ohne züchterische Ambitionen folgten am Sonntag der Einladung ins Neuenkirchener Dorfgemeinschaftshaus. Insgesamt 25 Hunde aller Größen, Haararten und Altersklassen stellten sie der Formwertrichterin Claudia Kleister und den interessierten Besuchern vor. Gelassen ließ sich dabei Zento vom Strootbachtal auf den Richtertisch heben, um Brustumfang, Gebiss, Behaarung, Rute und mehr in Augenschein nehmen zu lassen.

Multichampion

Und auch bei den anschließenden Runden durch den Ring wusste sich der neunjährige Langhaarteckel, der von seiner Besitzerin Julia Glasmeyer kurz Paul gerufen wird, bestens zu präsentieren. Schließlich hat Paul schon reichlich Schau-Erfahrung. Bundesveteranensieger, Weltveteranensieger, Gebrauchssieger: Zento, alias Paul, ist ein echter Multichampion, der den Neuenkirchener Ring als bester Veteran verließ.

Abgeklärt oder verspielt

Während die älteren Hunde meist abgeklärte Ruhe zeigten, sprangen die Jüngsten noch verspielt und neugierig über die Fläche. Die aufgeweckte Art bleibt dem Teckel oder Dackel allerdings auch im reiferen Alter erhalten: „Dackel sind sehr aufmerksam, gelehrig und intelligent“, betonte die Klubvorsitzende und Zuchtschauleiterin Vera Bröcker. Die charaktervollen Hunde gelten – übrigens in allen Haararten - als die vielseitigsten Jagdgebrauchshunde. Denn sie sind auf der Fährte ebenso versiert wie im Stöbern oder – bei den kleinen Rassen – im Bau von Dachs oder Kaninchen.

Freude an der Bewegung

Und auch als Familienhunde haben sie sich längst einen festen Platz in den Herzen der Hundefreunde erobert. Dabei verleiht dem Dackel seine Herkunft als Jagdhund eine gute Kondition und Freude an der Bewegung. Die Bewegung bildete auch einen Schwerpunkt in der Beurteilung der Formrichterin. Ebenso floss das Verhalten im Ring in die Bewertung mit ein: „Der Hund muss jagdtauglich und auch gesellschaftstauglich sein“, erklärte Claudia Kleister.

Insgesamt sieben Mal vergab sie die Bestnote Vorzüglich. Bei den Jüngsten, die noch keinen zuchtrelevanten Formwert erhalten, holten zwei Hunde die Bestwertung Vielversprechend. Als bester Jüngstenhund empfahl sich der sechs Monate alte Kurzhaarteckel August vom Gut Wohndahl von Besitzer und Züchter Jens Schulte-Uebbing aus Tecklenburg. Und auch die Mutter des jungen Siegers überzeugte: Ayla vom Gantersee holte für Jens Schulte-Uebbing den Pokal des besten Kurzhaars.

Jubiläumswochenende

Bester Rauhhaar wurde der einjährige Zwergrüde Obulus von Sunderhaar, vorgestellt von Züchter und Besitzer Günter Beike aus Hörstel-Gravenhorst. Bester Jugendhund war Ulrico vom Rothsee von Angelika Kniepel. Den Titel des besten Langhaars und zugleich den Tagessieg sicherte sich Adge vonne Daggelküste, vorgestellt von Züchterin und Besitzerin Gaby Syz aus Bohmte.

Der Teckelklub Melle-Grönegau lädt schon jetzt zu einem Jubiläumswochenende ein: Mit einer Spezial- und Landessieger-Ausstellung feiert der Klub am 4. und 5. Mai auf dem Erdbeerhof Böckmann sein 50-jähriges Bestehen.