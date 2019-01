Neuenkirchen. Eine Zäsur gab es zum Jahreswechsel in der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen: Zur Jahreshauptversammlung trat Mario Seppel offiziell sein Amt als neuer Ortsbrandmeister an.

Zum letzten Mal blickte zuvor der langjährige Ortsbrandmeister Dieter Bekkötter in seinem Bericht zurück auf das vergangene Jahr. Zu acht Hilfeleistungs- und zwölf Brandeinsätzen -darunter auch der Moorbrand in Meppen - rückte die Ortsfeuerwehr in 2018 aus. Dazu bildeten sich zahlreiche Kameraden bei Lehrgängen und überörtlichen Schulungen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit fort. Ein Highlight des Jahres bildete die Feier zum 135-jährigen Bestehen im Juni.

Beachtliche Leistung

Insgesamt 276 Mitglieder – davon 52 im aktiven Dienst – zählte die Ortsfeuerwehr zum Jahresende. An der Spitze des Kommandos steht als Ortsbrandmeister nun Mario Seppel. Fast 17 Jahre lang übte Dieter Bekkötter das verantwortungsvolle Amt aus. Seither habe sich einiges verändert, erinnerte er sich zur Staffelübergabe: In seiner Amtszeit erfolgte der Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Der Fuhrpark wurde erneuert, diverse Anschaffungen getätigt. Und die Zahl der Mitglieder stieg beinahe auf Rekordniveau.

„Ich kann nun die Führung einer maschinell und personell gut aufgestellten Wehr übergeben“, äußerte sich Bekkötter zufrieden. Er sei Gesicht und Kopf der Ortsfeuerwehr und Ansprechpartner für all ihre Belange gewesen, lobte Ortsbürgermeister Karl-Heinz Gerling das Engagement des langjährigen Ortsbrandmeisters. Seine Anerkennung galt ihm und allen Aktiven der Wehr: „Freiwilligkeit in der Feuerwehr ist ein besonderes gesellschaftliches Gut.“ Die Kameraden seien an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden am Tag einsatzbereit. „Das ist eine beachtliche Leistung.“

Dieter Bekkötter habe stets im besten Sinne für die Feuerwehr gebrannt, betonte auch Alfred Reehuis als Mitglied im Feuerwehrausschuss der Stadt. „Dass die Ortsfeuerwehr in Neuenkirchen so gut dasteht, ist nicht zuletzt sein Werk.“ Mit Anerkennung bedachte Reehuis die Entscheidung des – nun ehemaligen – Ortsbrandmeisters, unter seinem Nachfolger weiter in der Wehr aktiv zu bleiben. Dank galt zur Jahreshauptversammlung auch Nils Heuermann, der seine Ämter als Schriftführer und Gruppenführer ELW zur Verfügung stellte.

Jugendfeuerwehr mit 24 Mitgliedern

Neuer Schriftführer ist Sebastian Kinnius. Das Amt des Gruppenführers ELW übernimmt Stefanie Babucke, bislang Gruppenführerin MTF. An ihre Stelle rückt im MTF Christian Jödemann. Unter neuer Leitung steht ab sofort auch die 24 Mitglieder starke Jugendfeuerwehr, aus deren Reihen zur Jahreshauptversammlung zwei Mitglieder in den aktiven Dienst wechselten: Mit einem letzten Jahresbericht verabschiedete sich Janina Haupt aus dem Amt der Jugendwartin, das künftig von ihrem bisherigen Stellvertreter Marek Vodegel ausgeübt wird. Neuer stellvertretender Jugendwart ist Malte von Bachmann.

Gratulationen galten zur Jahreshauptversammlung auch den Beförderten der Neuenkirchener Wehr: Als Feuerwehrmänner versehen künftig Jan Bizak, Matthias Dieckmann, Knut Schlüter und Dominik Redeker ihren Dienst. Seine Beförderung zum Hauptfeuerwehr Christian Jöedemann entgegen.