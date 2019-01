makaMelle Mutmachende Reden prägten den Neujahrsempfang des SC Melle 03 ebenso wie kritische Worte. Im Sportzentrum am Carl-Starcke-Platz rückten neben zahlreichen Gästen aus Politik, Sport, Wirtschaft, Handel und Finanzen drei Vereinsmitglieder in den Vordergrund, die hinter den Kulissen hervorragende Arbeit leisten.

Die Anerkennungskultur für ehrenamtliches Engagement liegt dem Vereinspräsidenten ebenso am Herzen wie die Fertigstellung von Sporthallen. Das wurde in der Begrüßungsrede von Gottfried Müller deutlich, der mit Nachdruck auf die Halle Haferstraße hinwies, den Tribünenbau am Melosplatz sowie die neue Sporthalle: „Es gibt noch viel zu tun. Dafür brauchen wir jedoch die Hilfe von Gesellschaft und Gesetzgeber.“ Es sei durchaus noch Luft nach oben in der Kommunikation zwischen dem SCM, der Stadt und dem Landkreis.

Mutmachende Worte für die Realisierung der Bauten richtete Annegret Mielke als stellvertretende Bürgermeisterin an den Vorstand und erinnerte zugleich an die Investition der Stadt von 1,6 Millionen Euro für den Sportverein. Es gebe jetzt eine Ehrenamtsbeauftragte, die auf der Suche sei nach geeigneten Personen. Der Bundestagsabgeordnete André Berghegger lobte in seinem Grußwort die gute Tradition, Ehrenamtliche beim Neujahrsempfang zu würdigen.

„Lasst uns mutig und übermütig zukunftsweisende Projekte wie die Gymwelt anstoßen“, regte Ehrengast Heiner Bartling in einer inspirierenden Rede an. Damit bezog sich der Präsident des Niedersächsischen Turnerbundes und ehemalige niedersächsische Innenminister auf die beispielgebende größte Fitness- und Sportgemeinschaft.

Derzeit betreut der NTB 775000 Mitglieder in 2800 Vereinen, darunter den SCM mit 6100 Mitgliedern. Ziel sei es, bis 2030 eine Million Mitglieder zu haben und die Vereine mit Tatendrang auf die Zukunft vorzubereiten.

Überraschung hieß es anschließend für drei Vereinsmitglieder, die von Gottfried Müller für ihre außerordentlichen Einsätze geehrt wurden: „Ohne Patrick Gelhot vom EDV-Team Leichtathletik läuft nichts, sei es beim Stadt- und Crosslauf, Triathlon oder bei Stadtfesten.“ Das betreffe Starter- und Siegerlisten ebenso wie das Drucken der Urkunden.

Tobias Brockmeyer trainiert in der 15. Saison vom Jugendfußball bis zur Herrenmannschaft und lebt mit großer Loyalität Vereinstreue, obwohl er längst in der Region Hannover wohnt.

„Wenn sieben Franzosen kurzfristig untergebracht werden müssen, das schafft nur Heike Dahech mit Einquartierung in ihrem Haus.“ Der Präsident lobte den Einsatz der Mitarbeiterin, der weit über die normale Tätigkeit hinausgehe.