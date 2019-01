Oldendorf. Partytime in der Sporthalle: Zm Ende des dreitägigen Dartmarathons des TSV Westerhausen ging es am Samstag so richtig bunt und fröhlich zu.

Begleitet von Lichtshow und Cheerleadern wurden 32 Teams umjubelt in der Sporthalle des TSV am Ochsenweg empfangen.

Sie traten gegeneinander an, um möglichst schnell Punkte herunterzuwerfen. Familien, Nachbarn, Vereine, Freundeskreise und Cliquen hatten sich zusammengefunden, um Spaß zu haben und Dart zu spielen. Und die meisten Teams traten in fantasievollen Kostümen an.

Beschwipst & Bezaubernd

Was gab es da nicht alles zu sehen: mit riesigen Augen aus Alufolie auf der Stirn fielen die gelb gekleideten „Mrs. Minions – blond, beschwipst, bezaubernd“ auf, die sich auch noch mit gelben Luftballons ausgestattet hatten. Mit knallroten oder karierten Kostümen kamen „Marvel vs Chaos“ als Comicfiguren daher. Die „Infizierten Kliniken 1 und 2“ fielen mit OP-Kitteln und Mundschutz auf und hatten auch gleich den Nachwuchs keimfrei eingepackt.

Bevor die Dartparty aber so richtig startete, zeigten die „Eagles“ vom SC Melle mit ihrer artistischen Show waghalsige Übungen, bevor sie später die Teams bei ihrem Einzug in die Halle als Cheerleader begleiteten. Auf der Bühne durften sich dann die bunten Trupps dem Publikum präsentieren, das den Teams beim Einmarsch lautstark zujubelte.

Und die Kostüme waren aufwendig gestaltet: „Die Geistlichen“ aus Gesmold in Kutte und Habit gewandet, die Gruppe „NeinzuRadler“ kam im Baustellenoutfit. „Die Steifen“ mit gelackten Bärten und machohaftem Gehabe, herrlich. Berockt hatten sich die Männer von „Mc Bullseye“ und ließen unter schottischen Karos nackte Beine sehen. „Die Eisenbahner“ zogen zur Musik von Jim Knopf in die Halle, die Rot-Weißen Bavarianer aus Riemsloh trugen ihre Motivation, die 180 Punkte zu knacken, in großen Mottoballons über ihren Köpfen.

Nach der Präsentation der Teams mit stimmungsvoller Licht- und Tontechnik von Carsten Timmermeister und Mika Telega ging es dann an die Dartautomaten, wo möglichst schnell die Punktzahl von 301 auf Null geworfen werden musste.

Am Donnerstag hatte der Sportverein gemeinsam mit dem Deutschen Dartsportverband und der Radikal Darts Turnier Organisation ein Nachwuchs-Turnier ausgerichtet, bei dem 9- bis 18-Jährige in zwei Altersklassen gegen- und miteinander spielten. Erster wurde Jano Gogoski aus Lotte, Zweiter Fabian Liu (Nordhorn).

Unbesiegbarer Bauhof

Am Freitag dann waren Firmenteams im außerbetrieblichen Einsatz. Neben den Meller Platzhirschen wie Assmann Büromöbel, der Sparkasse oder Cool it Isoliersysteme warfen auch zahlreiche auswärtige Teams Pfeile auf Automaten: etwa Angestellte des VfL Osnabrück oder von ZF Lemförder. Und alle versuchten sie, den zweimaligen Champion, den Bauhof der Stadt Melle, vom Thron zu stoßen. Vergeblich. Der Baubetriebsdienst, diesmal verstärkt durch Kollegen aus der Verwaltung, verteidigte seinen Titel des inoffiziellen Firmendartmeisters im Landkreis vor ZF und Cool it 1.

Das 4. Tempton-Party-Dart-Turnier am kunterbunten Samstag schließlich gewannen Die Fischer vor Bad Boys Blue Minions und den Dartjunkies.

„Spaß geht bei diesem Turnier auf jeden Fall über Erfolg“, erklärte Jens Rüffer, stellvertretender Vorsitzender des TSV, der das pfeilschnelle Event ins Leben gerufen hat und inzwischen zum vierten Mal organisierte. Das der Dartssport in Deutschland boomt, lässt sich auch daran ablesen, dass Rüffer im Vorfeld 18 Teams absagen musste, weil der Zulauf einfach zu groß war. Und auch die diesjährige Veranstaltung war Werbung für den Dartssport pur und sicherlich kaum dazu angetan, die Anmeldezahlen im kommenden Jahr zu senken.