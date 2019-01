Buer. Die neue Post-Agentur in Buer „steht kurz vor der Verwirklichung“, sagt Post-Sprecherin Maike Wintjen. Nach Angaben des Vermieters ist der Mietvertrag aber bereits unterschrieben.

Nach Auskunft der Sprecherin der Deutsche Post DHL Group ist die Agentur in der Q-Tankstelle des Ehepaars Schmidt zum Jahresende geschlossen worden. Bis Ende des Jahres waren alle Leistungen noch im Angebot, bestätigte Petra Schmidt am Sonntag, am 3. Januar wurde die Agentur dann abgebaut.

Beschimpft, beleidigt und als Idiotien betitelt

Die Inhaberin hatte sich kurz vor Weihnachten bei Facebook zu Wort gemeldet und sich bei ihren Kunden bedankt. Nicht ohne ironisch ein „ganz großes Dankeschön“ allen jenen auszusprechen, „die uns heute und die letzten Wochen beschimpft, beleidigt und als Idiotien betitelt haben, weil wir die Post schließen“. Deren Verhalten habe sie „nur darin bestätigt, dass die Entscheidung richtig war“. Die Tankstelle im Übrigen schließe, wohl entgegen anderslautenden Gerüchten, keineswegs.

Nun zieht die Postagentur an den Kampingring um. Postsprecherin Maike Wintjen sagt, dass noch „vertragliche Dinge“ zu klären seien, deshalb könne sie noch nichts Konkretes sagen: „Da muss ich den Kollegen die Chance geben, alles in trockene Tücher zu packen.“ Klar sei aber, dass der neue Standort eine Interimslösung darstelle (Übergangslösung). Denn die Post muss ihr Geschäft dort selber betreiben, was sie tunlichst zu vermeiden versucht. Wenn es also Geschäftsleute gebe, die Interesse daran hätten, die Agentur zukünftig zu führen und sich mit der Post AG in Verbindung setzen würden, „freuen wir uns.“

Am Kampingring (neben Paschke & Bahr) wird die Postagentur nur Rumpf-Öffnungszeiten aufweisen. In einem früheren Gespräch mit unserer Redaktion sprach Maike Wintjen von üblicherweise 18 Wochenstunden, ohne dies konkret auf Buer zu beziehen.

„Die tun sich selbst keinen Gefallen damit“

Nach seinen Informationen sei der Mietvertrag bereits unterschrieben, sagte Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne unserer Redaktion am Freitag. Allerdings hingen da immer noch „Zu vermieten“-Schilder im Schaufenster. Einen Hinweis, dass in dem ehemaligen Handarbeitsgeschäft demnächst eine Post-Agentur Einzug halten wird, gebe es nicht hingegen nicht, bemängelt Finke-Gröne, der insgesamt mit der Informationspolitik des Unternehmens ausgesprochen unzufrieden ist: „Die tun sich selbst keinen Gefallen damit.“

Geschäftsräume neu gestrichen

Vermieter Jochen Bahr kann zumindest bestätigen, dass der Mietvertrag unterschrieben wurde. Er habe die Geschäftsräume neu streichen lassen, alles andere sei nun an der Post, die seines Wissens am Montag, 7. Januar, dort einräumen wolle. Wann dann tatsächlich eröffnet wird, weiß aber auch der Vermieter nicht.

Anzeige Anzeige

In Gerden gibt es seit November einen neuen Betreiber

Unterdessen hat die Post-Agentur im E-Center in Gerden bereits im November den Inhaber gewechselt, genauer gesagt, der Tabakwaren- und Zeitschriftenshop, in dem sie untergebracht ist, bestätigte Maike Wintjen auf Nachfrage. Nach nur zweitägiger Schließung sei es dort nahtlos weitergegangen. Der alte Inhaber, die M. Niemeyer GmbH, hat sich aus dem Verbrauchermarkt verabschiedet, übernommen habe am 26. November die DTV Einzelhandelssysteme GmbH & Co. KG aus Frechen, die den Shop als Tabak & Co betreibt. Der Umfang der Postleistungen ist unverändert geblieben.