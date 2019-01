Post in Buer: Der gelbe Riese bleibt maulfaul

Buer. „Die tun sich selbst keinen Gefallen“, sagt Buers Ortsbürgermeister über die Informationspolitik der Post. Warum die an Geheimdienste erinnert, überlegt unser Kommentator.

Drei Monate hat die Post intensiv einen neuen Standort in Buer gesucht und zieht nun am Ende in ein Ladengeschäft ein, das seit über einem Jahr leer steht. Und will das dann wenige Tage vorher nicht einmal ankündigen.

Damit bleibt das Unternehmen seiner Informationspolitik treu, die an Geheimdienste erinnert. Die ehemaligen Betreiber erfahren vorher nicht, wann abgebaut wird, der neue Vermieter nicht, wann eröffnet wird. Dem Ortsbürgermeister, der sich intensiv gekümmert hat, sagen sie sowie nichts und die Presse muss ebenfalls immer wieder nachhaken; von sich aus verkündet der maulfaule gelbe Riese gar nichts.

Und nun wird es also – irgendwann in den nächsten Tagen vermutlich – ein Postgeschäft in Buer geben, das weniger als 20 Stunden in der Woche geöffnet ist. Genaues weiß man natürlich nicht.

Dabei hätte alles längst eingetütet sein können, denn der Laden stand lange leer und dass kein Bueraner Geschäft die Agentur übernehmen wollte, war auch längst klar. Da kann man nur annehmen, dass es der Post schlicht egal ist. Oder nein, nicht egal. Lästig.