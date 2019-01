Melle. Barbara Wurdack (73) ist die 1. Vorsitzende des Reitvereins Melle-Gesmold. Der nutzt seit Jahrzehnten die Reitanlagen auf dem Gelände gegenüber des Wellenbades in Melle-Mitte. Dort hatte der Verein 1962 auch eine Reithalle gebaut. Aktuelle Pläne, auf dem direkt angrenzenden „Festplatz“ eine kreiseigene Sporthalle zu bauen, würden Turnieraktivitäten der Reiter unmittelbar betreffen.

Frau Wurdack, was würde der Bau einer Sporthalle auf dem „Festplatz“, der regelmäßig auch von durchreisenden Zirkussen genutzt wird, für den Reitverein bedeuten?

Wir hätten in diesem Fall für die Durchführung von Turnieren dann schlichtweg keine Parkplätze mehr. Bislang hatte uns die Stadt den „Festplatz“ dafür immer zur Verfügung gestellt. Unsere Turniere sind in der Region und dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen sehr beliebt. Das beweist schon eine Zahl: Es gehen bei unseren Turnieren bis zu 500 Pferde an den Start. Die Festwiese als Parkplatz ist für unsere Zwecke hervorragend geeignet, denn sie ist zum Teil befestigt. Das nutzen Turnierteilnehmer sehr gerne, denn sie kommen samt den Pferden mit Lkw oder Pkw mit Anhängern. Ich selbst kenne andere Turniere, wo die Fahrzeuge von Teilnehmern nach Regen mit Treckern von schlammigen Wiesen gezogen werden müssen. Nicht zuletzt wegen der guten Rahmenbedingungen, die wir hier in Melle bieten können, sind unsere Turniere sicherlich auch so beliebt und gefragt.

Sorgt sich um den Turnierbetrieb, falls die Sporthalle in Melle gebaut werden sollte: Barbara WurdackFoto: Christoph Franken



Gibt es Alternativen für die wegfallenden Parkplätze?

Nein, die sehe ich an diesem Standort nicht. Andere angrenzende Flächen reichen schon alleine wegen ihrer bescheidenen Größe nicht aus. Außerdem wären solche Flächen überhaupt nicht befestigt.

Was wollen Sie als Nächstes tun?

Ehrlich gesagt, wissen wir im Verein das selber noch nicht genau. Fakt ist aber, dass wir auch künftig die Turniere brauchen, um mit deren Erlösen unsere Reithalle und den laufenden Vereinsbetrieb zu finanzieren. Ich sehe daher dem Bau einer Sporthalle am momentan vorgesehenen Standort mit großer Sorge entgegen.