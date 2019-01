Buer Pastor Ingo Krahn hat Buer auf eigenen Wunsch verlassen. Er ist nun Seelsorger in Eicklingen bei Celle. Warum?

Krahn verweist auf das „ungeschriebene Pastorengesetz“ nach zehn Jahren zu wechseln. Der Seelsorger könne sich verändern, die Gemeinde sich neu orientieren: „Ein Pastor prägt ja eine Gemeinde doch sehr stark.“ Außerdem habe er sich auf die Stelle in Eicklingen (Kirchengemeinde Wienhausen) beworben, weil sie viele Möglichkeiten biete und eine Nähe zur Familie mitbringe.

Schon im Sommer angekündigt

Dass es zuletzt so schnell gegangen ist, sei auch für ihn überraschend gewesen, sagt Superintendent Hans-Georg Meyer-ten Thoren, aber Krahn habe intern schon im Sommer angekündigt, sich verändern zu wollen. Jedoch sei dann erst Anfang Dezember klar gewesen, „dass er geht“. Neben den genannten familiären Gründen habe es seines Wissens aber auch „unterschiedliche Auffassungen in der Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand“ gegeben.

Dass er als Superintendent nicht im Verabschiedungsgottesdienst am zweiten Weihnachtstag gewesen sei, habe daran gelegen, dass Ingo Krahn darum gebeten habe, dass Pastor Matthias Hasselblatt als stellvertretender Superintendent die Verabschiedung und Entpflichtung vornehme. „Und dann müssen wir da nicht mit zwei Mann hin.“ Im Übrigen habe er an dem Tag aus familiären Gründen auch nicht gekonnt. Zu Hasselblatt habe er in Melle die „längste undtiefste Verbindung“, kommentiert Krahn seinen Wunsch.

„Einzelne, mit denen man sich nicht versteht“

Und betont, dass 98 Prozent aller Entscheidungen im Kirchenvorstand einmütig gefallen seien. Aber natürlich gebe es in einem so großen Gremium (elf Personen) auch immer „einzelne, mit denen man sich nicht versteht“ und Unstimmigkeiten. „Aber mit diesem Kirchenvorstand habe ich sehr gut gearbeitet.“Er schaue gerne auf seine Zeit in Buer zurück, „da war und ist kein Verdruss.“

„Offen und ehrlich“

„Unüberbrückbare Differenzen“ habe es nicht gegeben, betont auch der Kirchenvorstandsvorsitzende Falk Bischoff: „Wenn der Superintendent das so sieht, wird er seine Gründe haben. Der hat ja von außen auch noch mal einen anderen Blick darauf.“ Er habe die Zusammenarbeit als „sehr offen und ehrlich“ erlebt. Diskussionen kämen in einem so großen Gremium natürlich immer mal auf, „aber immer auf Augenhöhe. Da ist nicht mit Dreck geworfen worden.“