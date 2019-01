Melle. Zu einem kulturellen Mittelpunkt hat sich die Alte Posthalterei, das älteste Gebäude der Stadt entwickelt.

So finden in dem 1644 errichteten Gebäude neben Ausstellungen, Vorträge und Seminare auch Lesungen, Matinées und kleine Konzerte statt.

Zu Beginn des neuen Jahres präsentiert das Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus das diesjährige Ausstellungsprogramm, das an die erfolgreiche Krippenausstellung anknüpft, die der Heimatverein Melle aus Anlass seines 100-jährigen Bestehens in Zusammenarbeit mit dem Verein der Krippenfreunde Osnabrücker Land-Emsland ausrichtet. 310 Besucher wurden bislang gezählt, die die Präsentation mit rund 1000 Einzelfiguren bewundert haben. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 13. Januar, jeweils freitags, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Krippenausstellung läuft

„Mit der Zahl von 310 Besuchern steht bereits jetzt fest, dass es sich bei der Krippenausstellung um die am besten besuchte Veranstaltung in der Alten Posthalterei im Jahre 2018 handelte“, teilte Stadtsprecher Jürgen Krämer mit.

Zum Vergleich: Die Ausstellung „Heimat – Malerei und Zeichnung“ mit Werken von Hermann Schluer und Ralf Mehrpohl sahen 164 Besucher; die Fotoausstellung „Meller Bewaldung – en marche“ mit Bildern des Meller Naturfotografen Sebastian Olschewski betrachteten 172 Besucher; die Ausstellung „Kunstvielfalt Heimat“ mit Werken von Hildrun Balz, Rita Büttner, Doris Bussmann, Christel Heil, Gabi Hörsting, Ellen Kesten, Gisela Knopff-Fäustlin, Petra Kuhn, Hubert Manke, Maria Otte, Jelena Reinert, Bruno Wolfgramm und Silvia Zschockelt sahen 185 Besucher, die Ausstellung „Farb-Gedanken“ mit Werken des Künstlers Job Schräder zog 105 Gäste in seinen Bann und die Ausstellung „paradise lost?“ mit Werken von Ellen Kesten, Gisela Knopff-Fäustlin und Silvia Zschockelt insgesamt 98 Besucher:

Über 1000 Besucher

„Insgesamt ergibt sich bei den Ausstellungen eine Gesamtbesucherzahl von 1034“, erläuterte Krämer. Hinzu gesellten sich rund 550 Interessierte, die im Jahre 2018 die elf vom Heimatverein Melle durchgeführten Vortragsveranstaltungen besuchten.

Auch im neuen Jahr wird die Alte Posthalterei die Kulisse für mehrere Kunstausstellungen bilden. Den Auftakt bildet in der Zeit von Donnerstag, 17. Januar, bis Sonntag, 12. Februar, auf Einladung des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur eine Ausstellung mit Werken des Malers Günther Sponheuer.

Von Donnerstag, 14. Februar, bis Sonntag, 10. März, schließt sich die Ausstellung „Der rote Faden“ des Foto-Treffs Südlengern an.

Mitglieder stellen aus

Die traditionelle Mitgliederausstellung wird von Donnerstag, 2. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, in dem denkmalgeschützten Fachwerkgebäude gezeigt, bevor sich ein weiterer Höhepunkt anschließt: Die Ausstellung zum Regenwalder Treffen, zu der die Stadt am Freitag, 31. Mai, und am Samstag, 1. Juni, einlädt. Diese Präsentation ist am ersten Veranstaltungstag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr und am zweiten Tag von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Gehenkt – Gehängt

Nach der Sommerpause widmet das Künstlerpaar Roswitha und Dieter Pentzek dem Jubiläumsjahr „850 Jahre St. Matthäus und 850 Jahre Melle“ eine besondere Ausstellung. Sie ist mit einer Rückschau auf das Pentzeksche Kunstprojekt „Gehenkt – gehängt“ verbunden.

Verbunden mit der „Kreativen Meile“ vom 29. September bis 27. Oktober ist ebenfalls eine Ausstellung in der Alten Posthalterei.

Abgerundet wird das Jahresprogramm mit einer Einzelausstellung, die der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur von Donnerstag, 14. November, bis Sonntag, 8. Dezember, ausrichtet.

Neben den Ausstellungen finden in der Alten Posthalterei auch im Jahre 2019 die monatlichen Vortragsabende des Heimatvereins Melle statt.