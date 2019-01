Melle. Knapp zwei Jahre nach dem Klassiker „Schwanensee“ präsentieren die Tänzerinnen der Ballettschule Brauers im SC Melle 03 (SCM) im Februar eine neue Show. „It’s Showtime“ heißt es dann, wenn sich der rote Vorhang im Theater Melle öffnet.

Über das, was auf der Bühne passiert, mag Miriam Brauers vorab eigentlich noch gar nichts verraten. Nur so viel: Elemente aus der Musicalwelt werden auf Hip-Hop und Ballett treffen, Klassiker und Neues werden miteinander verknüpft, wie die Tanzpädagogin, die mit „It’s Showtime“ ihre 15. Inszenierung auf die Bühne bringt, verrät. „Es ist eine Show, wie der Name sagt“, lässt sie sich bei den Proben entlocken, „und es wird für jeden etwas dabei sein.“

Die Show hat sie mit Hingabe erneut selbst inszeniert, im Hip-Hop-Bereich wird sie von Sabrina Wiechert unterstützt. Und wer sich noch an die vergangenen Aufführungen wie „Dance“ oder „Schwanensee“ erinnert, der weiß, mit welch professioneller Akribie Miriam Brauers arbeitet.

„Ja, ich bin schon ein Perfektionist“, sagt die Mellerin über sich selbst. Sie betont aber auch, dass sie ein tolles Team hinter der Bühne hat, von dem sie unterstützt wird: „Ganz ehrlich, dafür bin ich sehr dankbar.“

260 Tänzerinnen

Allein 450 Kostüme gehören zur neuen Show. „Wir haben zwar einen riesengroßen Fundus“, erklärt Brauers, „aber natürlich schaffen wir immer viel Neues an.“

Bei „It’s Showtime“ stehen 260 Tänzerinnen auf der Bühne, die jüngsten sind gerade einmal drei Jahre alt. Einen großen Anteil haben die Tänzerinnen der Leistungsgruppen. Von ihnen sind einige schon seit der ersten Aufführung der Ballettschule dabei, Joanne Weinert, Anna und Lea Siebert und Julia Frischen zum Beispiel. Und auch Siobhan Ackermann: Sie war damals bei ihrer ersten Show vier Jahre alt. „Uns als Gruppe ist die Synchronität enorm wichtig“, betont sie im Vorfeld der neuen Show. Anna Siebert ergänzt kopfnickend: „Die ganze Gruppe hat einfach einen hohen Anspruch an sich selbst.“

Perfektionisten

„Viele von uns sind Perfektionisten. Man gibt nicht einfach nur 50 Prozent, sondern absolut alles“, weiß Joanne Weinert aus Erfahrung. Und natürlich haben die Tänzerinnen, die schon seit vielen Jahren zum Ensemble gehören, noch immer Lampenfieber vor der Premiere. „Gerade in Aufführungssituationen ist die Anspannung groß. Es soll einfach perfekt sein“, sagt Lea Siebert.

Die jungen Frauen leben die Liebe zum Tanz. Das haben sie mit ihrer Trainerin gemeinsam. „Es war ein langer Weg, viel Konzentration war nötig“, fasst Miriam Brauers das Engagement all ihrer Tänzer in Worte. Dann lächelt sie verschmitzt und sagt: „Wir freuen uns einfach, wenn das Publikum die Freude und den Spaß, den wir haben, spüren wird.“

Vorverkauf ab 7. Februar

Die Premiere von „It’s Showtime“ findet am Samstag, 16. Februar um 19 Uhr im Theater Melle statt. Weitere Shows gibt es am Sonntag, 17. Februar um 17 Uhr sowie am Samstag, 23. Februar um 19 Uhr und am Sonntag, 24. Februar um 17 Uhr. Die Karten sind in der Geschäftsstelle des SC Melle 03 (SCM) zum Preis von 15 Euro (Erwachsene; Kinder 7 Euro) erhältlich, Telefon 05422/929892. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 7. Februar.